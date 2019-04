Ronaldo relembra período no Corinthians: “Parte muito importante da minha carreira”

Em evento realizado nesta segunda-feira (29) para o lançamento do novo uniforme do Corinthians, o homenageado Ronaldo Fenômeno comentou sobre como é ser lembrado pela torcida, além de analisar o atual momento da equipe.

Sobre a importância do Timão na sua carreira, o ex-jogador falou que foi muito marcante por ser sua volta aos gramados brasileiros e ainda fez questão de brincar com o próprio peso que, segundo ele, desde a época de Corinthians já era um pouquinho grande.

''Essa camisa veio num número maior, logicamente, mas já era um pouquinho grande quando eu estava aqui. A história que eu fiz dentro de campo com esta camisa nunca será esquecida. Foi uma parte muito importante da minha carreira, voltar a ter contato com o torcedor brasileiro, com o torcedor corintiano. E ainda teve o episódio do alambrado, que não aguentou o peso''.

Ao ser perguntado sobre o atual momento da equipe, Ronaldo comentou que, apesar do futebol não ter sido dos mais belos, o título foi importante para reafirmar a força do clube e ainda segundo o artilheiro o Alvinegro é um dos favoritos ao título brasileiro.

''Primeiro, essa conquista do Campeonato Paulista reafirma a grandeza do Corinthians. Talvez não tenha sido o futebol mais belo do mundo,mas é muito importante seguir conquistando título, ainda mais um tricampeonato que não acontecia há muito tempo. Portanto vejo o Corinthians no caminho certo,foi uma semana muito dura com muitos jogos decisivos, pela Copa do Brasil contra a Chapecoense, e ontem a estreia não foi das melhores. Mas tem muito caminho pela frente e tenho certeza que o Corinthians é um dos favoritos no Campeonato Brasileiro''.