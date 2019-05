Cruzeiro recebe Ceará no Mineirão em busca da primeira vitória no Brasileiro

À procura de seus primeiros pontos no Brasileirão, o Cruzeiro terá uma boa oportunidade de conseguir a vitória na frente de sua torcida. Isso porque, nesta quarta-feira (1º), às 19h15 (horário de Brasília), no Mineirão - a Raposa faz sua estreia em casa contra o Ceará - esperando sacramentar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro após a dura derrota para o Flamengo por 3 a 1 na rodada de abertura.

O revés na primeira rodada faz Mano Menezes perceber ainda mais a necessidade da Raposa garantir uma vitória dentro de casa. A boa notícia para o torcedor cruzeirense será a volta de duas peças chaves para a equipe. A primeira é a volta do meia Robinho, maior assistente do time celeste no ano. O jogador foi poupado nos últimos dois jogos da equipe e deve entrar na vaga de Marquinhos Gabriel, já que Pedro Rocha foi muito bem na partida contra o Flamengo (foi o autor do único gol do Cruzeiro no jogo) e deve seguir na equipe principal.

A outra novidade deverá ser o zagueiro Léo, que também esteve ausente contra o Flamengo por causa de uma indisposição. Rodriguinho deve ser a única ausência entre os titulares cruzeirenses, já que o meia sentiu uma dor muscular no meio da semana.

Com quase 94% de aproveitamento no Mineirão em 2019, sendo nove vitórias e apenas um empate, o estádio é um dos trunfos celestes para tentar bater o time cearense e alcançar os primeiros três pontos na competição. O provável time do Cruzeiro para encarar o Ceará terá: Fábio, Edílson, Léo, Dedé e Dodô; Henrique, Lucas Romero; Rodriguinho, Robinho e Pedro Rocha; Fred.

Depois de golear o CSA por 4 a 0 no Castelão, a equipe cearense faz agora uma visita ao Cruzeiro em busca de se manter empenhado nesse início de torneio. O treinador da equipe, Enderson Moreira, já indicou que deve escalar a mesma equipe que derrotou o time alagoano na rodada anterior.

As ausências do time do Ceará para encarar o Cruzeiro fora de casa são Wescley, Felipe Baxola, William Oliveira e Juninho Quixadá - todos machucados. Os 11 iniciais do Vovô devem ter: Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e Thiago Carleto; Fabinho, Auremir e Ricardinho; Chico, Leandro Carvalho e Ricardo Bueno.

Na contramão do retrospecto recente do time celeste dentro de casa, o Cruzeiro saiu derrotado no último confronto entre as equipes sob mando do time azul, já que o Vovô bateu os celestes por 2 a 0, e é nisso que o Ceará vai se inspirar para tentar bater o time celeste em mais uma oportunidade.