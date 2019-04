Kelvin é apresentado pelo Fluminense e garante: "Estou 100%"

O Fluminense apresentou nesta terça-feira (30), no CTPA, seu novo camisa 22. Trata-se do atacante Kelvin, de 25 anos. O novo reforço do Tricolor já vinha treinando há duas semanas no clube e garantiu estar em condições físicas para disputar a temporada.

"Tive uma lesão muito complicada em 2017 e fiquei 11 meses parado. Voltei em maio do ano passado. Mas estou 100%. Joguei no Vasco, não tive o rendimento esperado, mas estou com a cabeça boa. Tenho algumas coisas para fazer ainda, mas está indo tudo certo."

Depois de rescindir seu contrato como Porto, de Portugal e ficar livre no mercado, Kelvin assinou com o Flu até o fim de 2019. No Brasil passou por Paraná, São Paulo, Palmeiras e por último Vasco e teve a carreira marcada por lesões. Segundo atacante, esse seu novo ciclo é o mais considerável da sua carreira.

"É o desafio mais importante da minha carreira. Tive a lesão, mas antes fiz bons jogos em outros clubes. Fui bem no Porto, no Vasco... Mas o meu futebol deu uma caída. Eu sinto que preciso recuperar o meu futebol, posso dar mais. Não estou no Fluminense porque fiz um belo ano, mas porque confiaram em mim. E preciso corresponder em campo a essa confiança."

Nesta quinta-feira (2), o Fluminense encara o Santos, na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro e Kelvin diz ter condições para atuar.

"Minha parte física está 100%. Sobre jogar, é o treinador que escolhe. Não sei se a documentação já está certa, assinei contrato ontem. Ainda não conversei sobre jogar. Ele só me perguntou como estava me sentindo, e me sinto bem. Estou fazendo meus treinos, focado."

Kelvin também falou sobre seu novo técnico Fernando Diniz e seu estilo de jogo.

"Já joguei contra. É um estilo de jogo diferente. É um treinador moderno, que gostar de inovar. Quem tem a ganhar com isso é a gente. Ele vem fazendo coisas que dão certo. Se o grupo todo comprar, quem tem a ganhar é o Fluminense."

Com a possível saída do atacante Everaldo, Kelvin poderá ser seu substituto se isso se concretizar e o novo reforço do Flu comentou suas semelhanças com o estilo de jogo do camisa 37.

"São parecidas. Também sou um jogador rápido e habilidoso. Não sei se ele está certo de sair, mas será uma perda para o elenco. Se ele for, vou tentar fazer o meu melhor para fazer os gols."

Outras respostas de Kelvin:

Elenco

"Já tenho essa amizade com eles. Foi até mais fácil para conhecer o restante do elenco. Isso me ajudou muito nessas duas semanas. Conversei com todo mundo e fiz amizades. É um bom começo, ajuda nesse início. Já joguei com o Gilberto, é a minha melhor amizade aqui dentro. Também joguei bastante tempo com o Ganso."

Desconfiança da torcida

"A desconfiança é normal. Não tive um belo ano depois da cirurgia. Tenho que focar no objetivo de jogar futebol, encarar todos os dias como uma guerra. Tenho que colocar a cabeça 100% no futebol."

Salários atrasados

"Não conversei sobre isso. Sabia que não iria continuar por lá e queria resolver logo para poder jogar. Só penso em jogar. A gente joga para receber, quer o salário em dia, mas estou focado no futebol. Perguntei mais sobre o elenco, sobre como as coisas funcionam aqui dentro. Fiquei sabendo sobre isso por fora."