América-MG perde para o Botafogo-SP e emplaca sua segunda derrota na Série B

As festas do 107° aniversário do Coelho não foram como planejadas. O América-MG perdeu para o Botafogo-SP por 1 a 0, no estádio Independência, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O único gol da partida foi marcado por Marlon Freitas.

A primeira boa chance do jogo foi dos donos da casa. Aos oito minutos, o atacante Jonatas Belusso arriscou de longe de falta, mas a bola acabou nas mãos do goleiro Darley. O mandante continuou pressionando e quase marcou com Jussani aos 15 e Belusso, novamente, um minuto depois.

Os visitantes conseguiram responder à altura aos 19 minutos. Lucas fez grande jogada até a linha de fundo, tocou para Erick Luiz finalizar e o goleiro Fernando Leal fez grande defesa. Aos 25, mais uma bola arriscada de fora da área pelo América-MG. Em roubada de bola no meio, Juninho chutou forte e o goleiro espalmou para escanteio.

O Coelho estava confiante em abir o placar pelo alto. Logo aos cinco minutos da etapa final, o zagueiro Diego Jussani quase marcou de cabeça após cobrança de escanteio. O jogo permaneceu equilibrado até os minutos finais, porém o time americano pecava bastante nas finalizações.

Aos 37 minutos, quase o primeiro do Botafogo-SP. Dentro da área, o volante Marlon Freitas limpou a jogada, levou para o pé esquerdo, mas mandou por cima do gol. Aos 44 minutos, veio o castigo para o América-MG em seu aniversário de 106 anos. Marlon Freitas recebeu novamente na área, desta vez de Higor Meritão e finalizou na saída do goleiro Fernando Leal.

O jogo teve cinco minutos de acréscimos, mas não teve jeito. Cansados dentro de campo, os jogadores do Coelho não conseguiram buscar o empate e amargaram a sua segunda derrota consecutiva na Série B 2019.

Com o resultado, o Botafogo-SP é líder da competição, com seis pontos. O próximo compromisso da equipe de Ribeirão Preto é daqui oito dias, às 19h15, contra o São Bento, na cidade de Sorocaba.

O América-MG, no momento, se encontra na zona de rebaixamento, com nenhum ponto conquistado. A equipe de Givanildo Oliveira buscará a recuperação fora de casa, no dia 11 de maio, contra o Criciúma, em Santa Catarina.