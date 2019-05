Givanildo não resiste à má fase e é demitido do América-MG

Givanildo Oliveira não resistiu à má fase do América-MG e é mais uma vez demitido do comando técnico da equipe. O estopim foi na terça-feira (30) quando o time amargou a segunda derrota consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, para o Botafogo-SP.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (1°) pela assessoria do clube e ainda não há uma definição do substituto do pernambucano.

Essa foi a quinta passagem do técnico pelo América-MG. Pelo Coelho, Givanildo ficou conhecido como 'Rei do Acesso' e conquistou um Campeonato Mineiro (2016), um Campeonato Brasileiro Série C (2009) e uma Série B, em 1997.

Confira o comunicado oficial do clube

O América Futebol Clube informa que Givanildo Oliveira não é mais o treinador da equipe profissional.

Givanildo estava à frente do Coelho desde novembro de 2018, em sua quinta passagem pelo Clube. Ao todo, ele dirigiu o América em 258 jogos, com 123 vitórias, 68 empates e 67 derrotas.

O América agradece a Givanildo por todo o profissionalismo e os serviços prestados pelo Clube e deseja sucesso em sua trajetória.