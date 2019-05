Buscando a primeira vitória, Fortaleza recebe o Athletico na Arena Castelão

Fortaleza e Athletico entram em campo nesta quarta-feira (1º), às 21h30, na Arena Castelão, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici vai em busca de sua primeira vitória na competição. Já o Furacão, por sua vez, quer mais um resultado positivo para se manter entre os líderes.

Jogando diante de sua torcida, o Fortaleza quer deixar para trás a goleada sofrida contra o Palmeiras, 4 a 0 em São Paulo, no último final de semana. O Tricolor de Aço aposta no apoio das arquibancadas para sair de campo com a primeira vitória no Campeonato Brasileiro.

Enquanto isso, o Athletico vive uma fase muito boa. A goleada aplicada no Vasco, 4 a 1 na Arena, deu moral ao Furacão, que busca ser candidato ao título da competição. A equipe paranaense vem até a capital cearense para levar mais três pontos na bagagem.

O último confronto entre as duas equipes pela Série A do Campeonato Brasileiro ocorreu no dia 22 de setembro de 2006. Na ocasião, a partida aconteceu no antigo estádio Castelão e acabou com vitória rubro-negra por 4 a 3.

Reforço, preparação e convocação

Após a derrota na estreia, o Fortaleza se reapresentou com novidades. O volante Juninho, que estava no Ceará, acertou com o Tricolor de Aço e foi apresentado como reforço para o setor de meio-campo. O jogador vai disputar a titularidade com Paulo Roberto, Felipe, Santiago Romero, Derley e Gabriel Dias.

O elenco do Leão finalizou a preparação para encarar o Athletico na tarde desta terça-feira. Sob comando do técnico Rogério Ceni, os jogadores realizaram um treino tático, fazendo com que o treinador definisse o time que vai iniciar a partida com Felipe Alves; Tinga, Roger Carvalho, Quintero e Carlinhos; Felipe, Paulo Roberto e Júnior Santos; Edinho, Osvaldo e Wellington Paulista.

Desfalcado, mas pronto para embalar

O técnico Tiago Nunes seguiu para a capital cearense sem duas peças importantes. Além de Lucho González, que se recupera de uma lesão, o volante Camacho sentiu a panturrilha no jogo contra o Vasco e também não ficou à disposição para o confronto diante do Fortaleza.

O Athletico também encerrou a preparação para a partida desta noite na tarde de ontem, após a realização de um treinamento no CT do Ceará. Na atividade, Tiago Nunes esboçou o time titular com Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington; Bruno Guimarães e Tomás Andrade; Nikão, Rony e Marco Ruben.