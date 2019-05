Avaí e Grêmio se enfrentam em busca da primeira vitória no Brasileirão

Após derrota contra o Santos dentro de casa, o Grêmio viaja para Florianópolis em confronto contra o Avaí, que também não conseguiu pontuar diante do Atlético-MG na rodada de estreia no Campeonato Brasileiro. A partida entre os times do Sul acontece nesta quarta-feira (01), às 19h15, na Ressacada.

Enquanto a equipe da casa entra em campo com força total para a partida, o Grêmio viaja com o time misto. Isso porque o clube gaúcho enfrenta o Fluminense em Porto Alegre no próximo domingo (05), e em seguida tem decisão diante do Universidad Católica, do Chile, pela Libertadores, na quarta-feira (08).

Polêmica com VAR e pressão em casa

Pouco tempo depois de levantar o título do Campeonato Catarinense com o uso do Árbitro de Vídeo (VAR) no último pênalti da partida, o Avaí passou por uma grande polêmica contra o Atlético Mineiro. O VAR entrou em ação ao validar o gol de Brizuela, que seria anulado por impedimento, e ao invalidar o empate do Avaí, alegando toque de mão do zagueiro Betão na conclusão da jogada.

Diante da derrota e da má estreia após o retorno à elite do futebol brasileiro, a nação avaiana promete bom número na Ressacada para empurrar e apoiar o time. Além da busca pela primeira vitória no Brasileirão, a partida também será a estreia do novo manto Azurra.

O técnico Geninho mantém mistério na escalação da equipe para o confronto desta noite, mas confirma que Daniel Amorim e Igor Fernandes ainda não estão aptos para retornar. Apesar de baixas que preocupam, o zagueiro Betão mantém positividade.

"O Avaí está no momento de mudar de patamar, não entrar como azarão da competição. O Avaí tem camisa e força para isso. Agora é colocar este pensamento não só na cabeça dos jogadores, mas de todo o clube. Temos que entrar pensando em coisas maiores, vamos mirar alto e parar de jogar no limite. Vamos tentar atingir objetivos mais altos para conseguir algo grande este ano", disse o defensor.

Provável Avaí: Vladimir; Iury (Alex Silva), Betão, Marquinhos e Paulinho; Mosquera, Matheus Barbosa, Pedro Castro, João Paulo e Gegê (Jones Carioca); Getúlio (Brizuela).

Sequência de jogos e briga por titularidade

O Imortal vem de muitos jogos na temporada e ainda briga para passar na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Poupando jogadores no campeonato nacional, a disputa pela titularidade continua firme no tricolor gaúcho.

Quem pode começar jogando a partida contra o Avaí é o grande reforço da temporada, Diego Tardelli. O jogador pode atuar em mais de uma posição e a característica é elogiada pelo treinador Renato Gaúcho, que promete abusar desse artifício para confundir os adversários.

A dupla que pode se formar com a ausência de Alisson que nem viajou para Florianópolis, e Jean Pyerre que ainda sente dores, é Tardelli e Luan. No entanto o camisa 9 é mais provável na partida, visto que Luan ainda lida com a parte física. O jogador foi elogiado por Renato mesmo após derrota diante do Santos.

"Fiquei satisfeito, [Luan] entrou com força, isso é importante. Era o que vinha cobrando dele, precisava treinar, ninguém mais joga no nome. Senão, facilita trabalho do adversário. Não tem titular, não tem reserva no Grêmio. O importante é cada um aproveitar as oportunidades", enfatizou o treinador.

Provável Grêmio: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Michel e Juninho Capixaba; Matheus Henrique, Rômulo (Thaciano), Tardelli, Luan (Jean Pyerre) e Everton; André.