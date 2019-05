Chapecoense perto de anunciar Arthur Gomes, do Santos

A Chapecoense está perto de anunciar o atacante Arthur Gomes, de 20 anos. O jogador do Santos será emprestado até dezembro deste ano e fará exames médicos nesta quinta-feira (2) para firmar o acordo. A informação é da Rádio Oeste Capital.

Natural de Minas Gerais, Arthur Gomes foi revelado pelo Santos, clube no qual defende 2012, quando tinha 14 anos. Subiu para o profissional em 2016, disputou 60 jogos e marcou sete gols. Em quase quatro anos no Peixe, teve sua melhor temporada no ano passado, quando entrou em campo 37 vezes e balançou as redes em quatro oportunidades.

Copete também esteve na pauta

A equipe de Chapecó também demonstrou interesse em Jonathan Copete, atacante de 31 anos, porém a pedida pelo colombiano foi considerada alta pela diretoria do Verdão do Oeste, que busca reforçar o setor ofensivo da equipe, área de maior carência no elenco.

As principais opções de Ney Franco não estão à disposição. Os atacantes Rildo, Victor Andrade e Thiago Santos, estão se recuperando de lesão. Desta forma, os atletas da base substituíram no ataque da equipe nas últimas partidas. O jogador com maior destaque ofensivo atualmente é Everaldo, que marcou duas vezes na estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional.