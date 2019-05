 Abel analisa revés do Flamengo em Porto Alegre: "Erramos muito, mais do que o normal"

Após a derrota para do Flamengo para o Internacional por 2 a 1, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Abel Braga destacou os erros da equipe rubro-negra em coletiva de imprensa.

Questionado sobre a quantidade de gols sofridos na temporada, o treinador avaliou as falhas do time: “Quando você joga com uma equipe que joga no campo do adversário, isso vai ocorrer em alguns jogos, em muitos jogos vai deixar de acontecer. O importante é ressaltar que já fizemos muitos também. Mas isso melhora, hoje foi um dia que falhamos demais a nível de passe, de circulação de bola, troca de posição, que a gente faz muito bem, mas hoje foi um jogo pra esquecer”.

Abel ressaltou o baixo nível do rubro-negro durante o primeiro tempo e, lamentou o segundo gol sofrido, no momento em que o Flamengo tinha certa superioridade na partida.

“Surpreendeu o primeiro tempo de baixo nível, nossos erros. Temos jogadores de nível elevado, erramos muito, mais do que o normal. Sofremos um gol que já tinha chamado a atenção, Nico já tinha pegado uma bola em frente a mim para fazer uma diagonal. Um cara não pode conduzir a bola por 30m, 40m sem ser obstruído, sem sofrer falta. Segundo gol foi parecido, não com tanta distância, mas erramos nos dois gols. Foi pena, porque naquele momento tínhamos esperança de fazer o segundo gol. Começamos a perder algumas bolas, e fez o Internacional crescer no jogo”.

O confronto decisivo contra o Penãrol é na semana que vem, e Abel já alerta que não vai para Montevidéu pensando em empatar.

“O empate e bom mas não temos que entrar em campo pensando que é o melhor resultado, porque a coisa complica. Temos que saber que o Peñarol vai ter uma postura diferente daquela que teve no Rio de Janeiro, quando eles tiraram um atacante e colocaram um volante, e acabaram tendo sucesso, porque tivemos o Gabriel expulso, perdemos uma bola desnecessária”.

O Flamengo encara o São Paulo no domingo (5) pela terceira rodada do Brasileirão. Há a possibilidade de Abel Braga escalar um time alternativo, mas deve ser confirmado nos próximos dias.