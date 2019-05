Odair Hellmann comemora vitória do Inter contra o Flamengo: "Fechamos a tarde com chave de ouro"

Em casa, o Internacional conquistou sua primeira vitória no Brasileirão 2019. A equipe de Odair Hellmann bateu o Flamengo pelo placar de 2 a 1, com gols de Guerrero e Sarrafiore.

Na coletiva após a partida, o comandante colorado destacou a importância da vitória: "Importante vencer em casa. Perdemos uma partida no ano passado e queremos mostrar a mesma força."

Odair destacou também a força apresentada pela equipe. O técnico ainda ressaltou a qualidade do adversário: "Mostramos força, capacidade física e tática, e qualidade de jogo. O Flamengo teve oportunidades pois é time qualificado e bem treinado, um dos favoritos ao título. Fechamos a tarde com chave de ouro", concluiu.

A equipe colorada tem jogos importantes pela frente nos próximos, diante de adversários qualificados. Odair preferiu não revelar seu planejamento para os duelos, mas garantiu que tentará colocar em campo as melhores peças vistas hoje, fazendo apenas alterações técnicas.

"Faremos substituições técnicas, por características ou por motivos de não poder jogar por lesão, cartão ou pra se preparar para outra partida. Serão alterações pontuais e específicas, mas quem puder repetir o jogo com qualidade física e mental vai seguir", afirmou.

O comandante falou ainda na coletiva sobre o autor de um dos gols da tarde. Ele citou que a equipe tem diversos atletas importantes, incluindo o jovem Sarrafiore, que vai atuar de acordo com a necessidade do time.

"Em determinado momento ele vai iniciar o jogo, em determinado momento não vai iniciar o jogo. Tudo dentro de uma estratégia que a gente tem até pra mudar a característica da forma de atuar e a forma e a característica do jogador. Ele tá evoluindo cada vez mais, recebendo suas oportunidades. Ele desenvolveu muito do ano passado pro início desse ano, de janeiro pra cá tem evoluído em outros aspectos. Que bom que é um jogador que tá conseguindo nos ajudar muito, juntamente com todos os jogadores do grupo", concluiu.

O próximo compromisso do Inter é diante do Palmeiras, em São Paulo. As equipes entram em campo às 19h30 do sábado (4), no Allianz Parque.