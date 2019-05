De virada, Campinense bate o Náutico e abre vantagem pela vaga na Copa do Nordeste 2020

O Campinense venceu, na noite desta quarta-feira (1º), o Náutico, de virada, por 2 a 1, no estádio Amigão, em Campina Grande, pela primeira partida válida pela Pré-Copa do Nordeste. Wallace Pernambucano marcou o gol do Timbu. Erivan e Henrique Mattos, na segunda etapa, reverteram o placar para os donos da casa.

O resultado contemplou o time paraibano com a vantagem de jogar por qualquer empate no confronto de volta para ficar com a vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste 2020. A segunda partida entre as duas equipes ocorre no próximo dia 15, às 19h30, no estádio dos Aflitos, em Recife.

Neste final de semana, os clubes voltam às atenções para as competições nacionais. O Náutico recebe, no próximo sábado (4), às 19h15, o Imperatriz-MA pela segunda rodada da primeira fase da Série C. O Timbu busca a reabilitação na competição após a derrota sofrida diante do ABC na estreia.

Já o Campinense, por sua vez, vai até Vitória de Santo Antão para encarar o Vitória-PE, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série D. A partida ocorre no domingo (5), às 17h, no estádio Carneirão.

Golaço para abrir o placar

O primeiro tempo foi marcado pelo mal desempenho das duas equipes em campo. Enquanto o Campinense não conseguia exercer um padrão de jogo, o Náutico buscou ser um pouco mais organizado para chegar ao gol da equipe paraibana.

Refletindo o futebol apresentado pelas equipes, a primeira boa chance só foi registrada aos 28 minutos. Assis tocou para Thiago, que dominou, avançou a mandou um chute forte para o gol, obrigando Wagner Coradin a espalmar, fazendo uma grande defesa para salvar o Campinense.

Mais estruturado, o Náutico chegou ao gol. Wallace Pernambucano aproveita a falha de James na saída de bola e bateu colocado para acertar o ângulo de Wagner Coradin. Golaço do Timbu para abrir o placar da partida.

Virada rubro-negra

Precisando reagir, o Campinense voltou disposto a encurralar o Náutico, e logo conseguiu chegar ao empate. Aos 3 minutos, Gustavo cobrou lateral em direção a grande área, Suéliton cortou mal e Erivan aproveitou para empurrar para as redes e deixar tudo igual.

O Campinense melhorou e demonstrou superioridade sobre o Náutico. Assim, a Raposa conseguiu ao gol da virada. Após cruzamento para a área, Richardson desviou e Henrique Mattos apareceu para completar e colocar o time paraibano na frente.

O time rubro-negro teve chances de ampliar. Na primeira, Yerien ganhou de Suéliton na velocidade e tocou para Lopeu, mas o atacante finalizou fraco e facilitou a defesa de Bruno. Em seguida, após um novo cruzamento, Richardson desviou e Henrique Mattos, com o gol aberto, bateu por cima.

No último lance do jogo, Ferreira arriscou um chute firme e obrigou Bruno a aparecer novamente. O goleiro do Náutico fez uma linda defesa e salvou o Timbu de sofrer o terceiro gol na partida.