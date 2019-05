 Geninho aprova empate com Grêmio: "Um resultado justo"

O Avaí garantiu o empate contra o Grêmio na noite desta quarta-feira (01) na Ressacada, em Florianópolis, pela 2ª rodada do Brasileirão. Por 1 a 1, Michel garantiu a igualdade para o time da casa. O treinador Geninho, avaliou a partida como 'de igual para igual', e pontuou mudanças que alteraram a visão de jogo.

"Eu acho que foi um jogo bem igual, melhoramos no segundo tempo, tiramos alguns espaços que estávamos deixando para o Grêmio trabalhar, principalmente ali pelo nosso lado esquerdo, direito do Grêmio. Encaixamos melhor a marcação, a bola começou a sair um pouco melhor trabalhada. Nós perdemos marcação com a entrada do Murilo mas acabou tendo uma saída de bola melhor. Sabíamos do risco, mas perdendo o jogo você tinha que arriscar. Acho que o time se personalizou melhor. Acho que pelo que foi o jogo, ficou um resultado justo".

Além de elogios, o comandante também relembrou pontos negativos e falhas como a questão do bom aproveitamento.

"Acho que tem que melhorar o aproveitamento. A gente treina demais isso, mas é desde o ano passado. Temos aproveitado muito pouco, não só de escanteio, também de lateral. A gente procura trabalhar, acertar posicionamento. Hoje perdemos três escanteios seguidos com três saída do goleiro. Tive que avisar pra alguém fazer o bloqueio do goleiro. A gente tem que corrigir algumas coisas pra ter efetividade um pouco melhor".

O time da casa ocupa a 15ª colocação com um ponto garantido. No próximo domingo (05), às 19h, o Leão visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.