Visando recuperação após derrota na estreia, Botafogo recebe o Bahia no Nilton Santos

O Botafogo recebe , nesta quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), o Bahia, no estádio Nilton Santos, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Alvinegro da Estrela Solitária busca se recuperar após a derrota sofrida na estreia, o Esquadrão viajou ao Rio de Janeiro disposto a voltar com pontos na bagagem.

A equipe carioca, no último final de semana, perdeu por 2 a 0 para o São Paulo. Aliado ao mal desempenho em campo, o resultado preocupou a torcida alvinegra. O discurso para enfrentar o Bahia contém recuperação como palavra chave para deixar no passado a má impressão.

Já o Bahia, por sua vez, passou pelo Corinthians na primeira rodada. A boa atuação em campo empolgou torcida e jogadores tricolores. A delegação do Esquadrão seguiu para encarar o Botafogo com o intuito de buscar pontos fora de casa.

O último confronto entre as duas equipes pelo Brasileirão ocorreu no dia 20 de outubro do ano passado. A partida aconteceu no mesmo palco do jogo desta noite. Na ocasião, o Bahia venceu por 1 a 0. O gol da vitória tricolor foi marcado por Edigar Junio.

Novidades e respeito ao adversário

O elenco do Botafogo finalizou a preparação para o duelo desta noite com um treino na tarde de ontem. Na atividade, o técnico Eduardo Barroca confirmou a equipe titular com duas novidades. Diego Souza retorna ao time e Gilson entra na vaga de Jonathan.

Logo, o Alvinegro começará o jogo com Gatito Fernández; Marcinho, Carli, Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha, Cícero e João Paulo; Erik, Rodrigo Pimpão e Diego Souza. Após o último treinamento, Eduardo Barroca falou com a imprensa e comentou sobre o confronto contra o Bahia.

Eduardo Barroca em entrevista coletiva (Foto: divulgação/Botafogo)

"Jogo importante para a gente. Sabemos que é um adversário difícil, venceu um time difícil na primeira rodada. O Bahia tem feito muitos investimentos nos últimos anos. Mas estamos em casa. Tenho muita confiança no que os jogadores tem trabalhado. Espero que amanhã a gente faça uma grande partida e consigamos a vitória".

Desfalcado, mas confiante

A delegação do Bahia embarcou para o Rio de Janeiro na noite de ontem. Antes da viagem, o técnico Roger Machado comandou um treinamento no Fazendão. Além de Jackson e Élber, o treinador tricolor não poderá contar com Douglas Augusto para o jogo de hoje. O volante sentiu um incômodo muscular e não foi relacionado.

Para substituí-lo, Roger escalou Elton, que já atuou ao lado de Gregore em outras partidas ao longo desta temporada. Assim, o Bahia deve entrar em campo com a mesma base da equipe que enfrentou o Corinthians: Douglas (Anderson); Nino, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Elton, Gregore e Eric Ramires; Artur, Arthur Caíke e Gilberto. Antes do embarque rumo ao Rio, o meia Eric Ramires falou com a imprensa e lamentou pela ausência de Douglas Augusto.

Eric Ramires falou com a imprensa antes de embarcar com a delegação do Bahia (Foto: divulgação/EC Bahia)

"Douglas é um ótimo jogador. Vai ser um desfalque no nosso time. Mas isso é normal. Na competição, a gente vai ter sempre esses desfalques. Vai fazer falta, mas temos gente de qualidade também para suprir essa ausência dele".