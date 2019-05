Renato lamenta empate do Grêmio contra Avaí: "Poderíamos ter saído com a vitória"

Na Ressacada, o Grêmio deixou escapar a vitória e empatou em 1 a 1 com o Avaí. A equipe de Renato Portaluppi saiu ganhando, com gol de Rômulo, mas cedeu o empate com um gol contra de Michel. Após o duelo, o comandante avaliou a partida.

"Hoje nós não fizemos boa partida. É um jogo muito truncado. Tecnicamente muito ruim no primeiro tempo, no segundo tempo melhorou, mas melhorou muito pouco. Então é muito abaixo do Grêmio que a gente conhece".

Para o confronto com a equipe catarinense, o técnico gremistas optou por começar com Luan. Sobre isso, destacou que o camisa 7 vem recuperando a forma física.

"O Luan tá voltando, tem treinado. Já melhorou bem na parte física, precisa melhorar ainda um pouco mais e eu vou soltando o Luan. É o Luan que vai jogar nas oportunidades que aparecer. Não só pro Luan, mas pra vários jogadores. E o jogador que entra em campo precisa jogar, precisa demonstrar pro treinador que tem condições de começar a próxima partida. Não é só o Luan não."

Renato fez alterações na equipe durante a partida, colocando em campo Everton e André, titulares que começaram no banco, além de Thaciano. O comandante avaliou que o time melhorou com as mudanças e lamentou as chances desperdiçadas.

"Com as entradas a equipe do Grêmio melhorou. Eu vi, minha equipe melhorou. Mas não aproveitamos, de repente, os espaços que nos tínhamos e que encontramos. O Thaciano entrou muito bem no jogo, o André entrou muito bem. E o Everton é o Everton. Então, deixamos de aproveitar uma ou duas oportunidades que nós criamos principalmente com os espaços do adversário, e por infelicidade acabamos tomando um gol. Infelizmente a gente sai com um gostinho amargo daqui porque se nós tivéssemos um pouquinho mais de experiência, principalmente de segurar a bola lá na frente, com certeza o Grêmio sairia daqui com os três pontos."

O técnico gremista avaliou ainda o início da equipe na competição. Ele relembrou o duelo contra o Santos, na primeira rodada, destacando a importância da necessidade de vencer em casa.

"Contra o Santos, na minha avaliação, o Grêmio merecia ter vencido, mas perdemos. Tudo bem. Principalmente jogando dentro de casa, esse jogo que não estava dentro do nossos planos. É o que eu sempre falo pro grupo, é a gente fazer o dever de casa e somar ponto ou pontos fora de casa, e aí a gente vai estar sempre brigando pelo título, sem dúvida alguma. Então, o que nos tropeçamos foi domingo contra o Santos, apesar de termos feito uma partida muito boa e criado várias oportunidades, bem ao contrário de hoje."

Para encerrar, Renato voltou a falar da partida desta noite. Ele ressaltou que não há jogo fácil na competição, e que o importante é pontuar.

"Hoje realmente o jogo não foi muito bom. Mas, mesmo assim nos poderíamos ter saído com a vitória. Então, é sempre bom você pontuar. É lógico que se você pontuar três pontos fora de casa, melhor ainda. Mas a gente tem que dar mérito sempre pro adversário, que tá no campeonato e quer sempre alguma coisa, mesmo que seja o Avaí. Principalmente no segundo tempo o Avaí melhorou, colocou nosso time pra trás. Faz parte, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil não."