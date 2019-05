Cuca exalta invencibilidade do São Paulo no Brasileirão: "Todos querem largar forte"

Goiás e São Paulo se enfrentaram, nesta quarta-feira (2), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, no Serra Dourada. Com gols de Alexandre Pato e Toró, o Tricolor venceu por 2 a 1 e conquistou sua segunda vitória no Brasileirão. Leandro Barcia descontou para o Esmeraldino.

Após a partida, Cuca afirmou que o São Paulo vinha encontrando dificuldades no começo, mas depois neutralizou os donos da casa e conseguiu dominar o jogo.

"É uma vitória muito importante, uma arrancada no campeonato. Quando você arranca bem, te dá confiança, principalmente para um time jovem, como o nosso. O jogo começou complicado, demoramos a entender a velocidade pelo lado que tinham, mas depois neutralizamos. Continuamos controlando o jogo, fizemos o segundo gol e a partida ficou a nossa feição”, disse o treinador.

O técnico do Tricolor também expressou como o gol do Goiás mudou a situação da partida.

“Tivemos o jogo na nossa mão, mas tomamos um contra-ataque em um lance que atacamos. Ficou aquele suspense do VAR e validaram o gol. Virou outro jogo”. ressaltou.

O treinador ainda comentou sobre a atuação de Alexandre Pato, um dos autores do gol da equipe, e em como pretende utilizá-lo.

"O Pato ficou cinco meses sem jogar e não consigo vê-lo jogando pelo lado do campo até ter uma condição física ideal. Já conversei com ele sobre isso. O melhor caminho para ele é trabalhar a bola por dentro, sendo segundo atacante, como foi hoje”, afirmou Cuca.

Para finalizar, Cuca ressaltou a importância da equipe começar a competição com resultados positivos.

“É um campeonato de 114 pontos. Se pegar a média desde 2003, o campeão tem um aproveitamento de 65%. Geralmente, com 74 ou 75 pontos, sai o campeão. Se der uma largada forte, você vai ter uma ‘gordurinha’. Todos querem largar forte”, finalizou Cuca.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro é contra o Flamengo. A partida será disputada no próximo domingo (5), às 16h, no Morumbi.