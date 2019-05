Ponte Preta e Criciúma se enfrentam em busca dos primeiros pontos na Série B

Na noite dessa quinta-feira (02), a Ponte Preta recebe o Criciúma, no estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada da série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vem de derrotas na estreia e buscam os primeiros pontos dentro da competição.

Durante o último treinamento antes do jogo, os donos da casa apresentaram um provável elenco titular, que não deve ser muito diferente do que estreou contra o Coritiba. A possível mudança está no setor ofensivo, já o que atacante uruguaio Facundo Batista se destacou na atividade e pode substituir Thalles.

Entre os reforços do time, o lateral esquerdo Giovanni e o meia Rafael Longuine voltaram a treinar e se tornaram opções para o técnico Jorginho. Já o volante Edson, com trauma na costela, realizou tratamento intensivo, mas ainda fica fora do confronto.

Já no lado do Tigre, o goleiro Bruno Grassi, que sentiu um problema no duelo contra o Cuiabá, teve lesão muscular de grau dois confirmada e vai precisar passar por um tratamento de um mês. Com isso, Gilson Kleina manterá Gianezini no time, agora pela primeira vez como titular.