Valadares lamenta derrota do Vasco no fim da partida: "Não foi justo"

Nesta quarta-feira (1º), o Vasco sofreu a sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro, dessa vez para o Atlético Mineiro. O treinador interino Marcos Valadares analisou o desempenho e considerou injusto o placar de 2 a 1.

"Realmente, acredito muito que no segundo tempo merecíamos uma sorte melhor no jogo. Primeiro tempo eu não gostei. Conversei com os atletas. Não pela questão da atitude, mas principalmente aquilo que planejamos. A gente fugiu do que tínhamos planejado".

Com todos os gols da partida saindo no segundo tempo, o treinador lamentou a sorte que o rival teve em poucas finalizações, mas se apegou na mudança de desempenho da equipe vascaína na volta do intervalo.

"O jogo mudou bastante para o Vasco. Fizemos um bom segundo tempo. Infelizmente, o Atlético foi feliz em três finalizações e acertar dois chutes. O placar com certeza é muito ruim para a gente. A performance do segundo tempo, o que buscamos fazer, acho que temos que nos apegar a esse momento do jogo para fazer na sequência que isso se torne uma rotina”.

Numa análise mais fria da partida, Valadares ressaltou a criação de jogadas na segunda etapa, e a melhora no posicionamento da equipe.

"Realmente, o Atlético pode ter se planejado em termos estratégicos. O segundo tempo não foi só a opção do controle. Conseguimos entrar no campo do adversário, criar chances ofensivas de gol. Sofremos muito menos transições. Acho que, nesse aspecto, conseguimos criar no segundo tempo em termos posicional", finalizou.