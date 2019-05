Avaí anuncia contratação por empréstimo de atacante Matheus Matias, do Corinthians

Após retornar à elite do futebol brasileiro, o Avaí começou o ano sendo campeão estadual com bons números, mas continua em busca de reforços para a disputa da Série A. Diante da escassez de peças para o ataque, o Leão da Ilha retornou ao mercado e quem chega à Ressacada é o atleta Matheus Matias, de 20 anos.

O atacante chega por empréstimo do Corinthians, clube que o contratou no ano passado por cinco temporadas após ser destaque pelo ABC. Mas Matheus não teve muito espaço no Timão e logo foi cedido ao Ceará, onde fez dois gols em seis jogos.

+ Avaí e Grêmio empatam na Ressacada e pontuam pela primeira vez no Brasileirão

Com a chegada de Roger e Ricardo Bueno ao elenco alvinegro, o atacante deixou o Vozão e busca espaço agora no time catarinense. Matheus já realizou avaliações físicas no Leão da Ilha e aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para estrear com a camisa azurra. O Avaí tem um ponto conquistado em duas rodadas no Brasileiro e volta a campo no domingo (5) contra o Bahia, fora de casa, às 19h.

Confira abaixo o recado do atacante para os torcedores do Leão.

Matheus Matias, 20 anos, é o novo reforço para o ataque do Avaí.



O atleta já está na Ressacada e mandou recado para a Nação Avaiana! #NovoReforçoAvaiano

