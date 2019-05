Eduardo Barroca elogia postura do Botafogo para buscar resultado no Nilton Santos

O Botafogo saiu atrás do placar, mas contou com gols de Erik, João Paulo e Cícero para virar e vencer a partida contra o Bahia por 3 a 2. A entrega dos jogadores durante a primeira vitória da equipe no Campeonato Brasileiro, no Estádio Nilton Santos, na noite de quinta-feira, deixou o técnico Eduardo Barroca satisfeito.

Em entrevista coletiva, o treinador comentou sobre o baixo desempenho do time na temporada e que o elenco está incomodado com esta situação.

"Esses jogadores estão trabalhando muito forte, estão incomodados com os resultados de 2019 até aqui. Eles querem dar uma resposta a todos. Isso para mim é claro. Tem tentado reagir a todos os meus estímulos. Eles sabem da importância desses primeiros noves jogos antes da Copa América. Para ai sim na parada a gente conseguir planejar a médio e longo prazo. Os jogadores tem um mérito muito grande na vitória de hoje. Tomamos um gol cedo de uma equipe bem treinada. Na situação que vivemos, reverter isso foi muito importante" disse Barroca.

Além disso, o comandante do glorioso analisou a virada e falou sobre os preparos para o próximo confronto contra o Fortaleza, no domingo (5), às 16h (de Brasília), no Nilton Santos.

"Tomamos um gol muito cedo, não esperávamos isso. Queríamos pressionar o Bahia desde o início. Nesse contexto, diante dos resultados no início do ano, o jogo não ficou bom para nós. Mas rapidamente trouxemos o jogo para a nossa característica e conseguimos algo muito difícil no primeiro tempo com uma virada importante, com imposição", afirmou.

"É muito melhor se preparar para pegar o Fortaleza fazendo ajustes na vitória. Foi um resultado fundamental para nós. Exalto os jogadores, que se entregaram e têm trabalhado sério. Fazer os ajustes necessários nessa situação é muito melhor", concluiu.