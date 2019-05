Um dos destaques na vitória contra o Bahia, Gilson é elogiado por Barroca: "Fez grande partida"

Do céu ao inferno. Destaque do Botafogo na vitória por 3 a 2 em cima do Bahia, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Gilson aproveitou a ausência do titular Jonathan e teve uma excelente atuação, ganhando aplausos e elogios de muitos que o vaiaram em partidas anteriores.

Na partida, ajudou a zona defensiva com desarmos, sendo o líder com sete interceptações. No segundo gol do Alvinegro, marcado por João Paulo, Gilson participou da jogada que originou o tento. A atuação do jogador foi bastante elogiada pelo treinador Eduardo Barroca.

"Estou feliz pela atuação do Gilson, ele merece, é trabalhador. Fez grande partida. A torcida do Botafogo não pega no pé do Gilson, ela reconhece quando o jogador vai bem. Foi o que aconteceu. É um jogador que tem o respeito de todos, participou do gol do João Paulo e foi importante para a vitória.", disse o técnico.

O Botafogo joga em casa, no Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Fortaleza, domingo (05), às 16h (de Brasília). Uma combinação de resultados pode até colocar o Glorioso no G6 da competição. Essa foi a primeira vitória de Barroca no comando da equipe carioca.