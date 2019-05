Em nota oficial, Flamengo valoriza Florida Cup e se defende de "ataques mentirosos"

Nessa sexta-feira (3), dois dias após a derrota para o Internacional, 2 a 1 em Porto Alegre, a diretoria do Flamengo emitiu uma nota oficial no site do clube. Em meio ao turbilhão de críticas e pedidos de demissão do técnico Abel Braga, o Rubro-Negro defendeu o trabalho realizado no futebol.

Chamou a atenção o destaque dado ao título na Florida Cup, pré-temporada disputada nos Estados Unidos, onde a equipe superou o Ajax-HOL (semifinalista da Champions League), o Eintracht Frankfurt-ALE (semifinalista da Europa League) e o São Paulo.

Além do torneio em Orlando, o texto destacou a conquista do Campeonato Carioca e a liderança no Grupo D da Libertadores - porém, se for derrotado contra o Peñarol-URU, o Rubro-Negro pode ser eliminado em caso de vitória da LDU-EQU.

Voltando ao turbilhão em cima de Abelão, que ainda não sabe se comandará o Flamengo em Montevidéu (URU), o Rubro-Negro atacou as notícias que detalhavam o clima entre os dirigentes, especialmente após a derrota na última quarta-feira (1º), chamando de "sensacionalismo barato" e "ataques mentirosos".

Confira a nota oficial do Flamengo:

"Um time campeão da Florida Cup, superando um dos possíveis finalistas da Champions League.

Um time campeão inconteste do Campeonato Carioca.

Um time que lidera seu grupo na Libertadores.

Um grupo de profissionais vitoriosos - comissão técnica e jogadores - totalmente cientes da importância de seu trabalho e de suas grandes responsabilidades.

Este é o Flamengo que, para a tristeza de alguns, retoma sua história de campeão.

Talvez seja por isso que vemos aparecer, em certos veículos de comunicação e em algumas redes sociais, os ataques mentirosos e as tentativas de se criar crises infundadas, que recorrentemente aparecem às vésperas de jogos importantes.

Mais uma vez elas estão de volta, com toda a força, antes de um momento decisivo para nosso Flamengo.

Estes ataques vêm daqueles que viram cessar seus privilégios dentro do Clube, daqueles que vivem do sensacionalismo barato, daqueles que perdem com um Flamengo mais forte.

O Flamengo, unido, vai passar por cima de todos eles.

Para a alegria da Nação Rubro-Negra.

CONSELHO DIRETOR DO CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO"