Santos vence Fluminense na Vila e mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro

Fluminense e Santos se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira (2), na Vila Belmiro. No duelo entre Sampaoli e Diniz, melhor para o time do argentino, que venceu por 2 a 1, gols de Sasha e Sanchez. Com o resultado, o Peixe segue com 100% de aproveitamento e seis pontos na tabela. Pedro, que entrou no segundo tempo, descontou para os cariocas, que seguem sem pontuar no campeonato e caíram para a 19ª posição.

Peixe um pouco melhor

O primeiro tempo foi movimentado. O Fluminense, de Fernando Diniz, começou melhor. Com Luciano mais avançado e Yony pelo lado direito, o Tricolor criou duas chances com seu camisa 18 no começo do jogo. A primeira, aos 5 minutos, após passe de Airton, Luciano finalizou fraco pra fora. A segunda, aos 8 minutos, após forte chute cruzado de Gilberto, o atacante, sem goleiro, não conseguiu pegar bem na bola e mandou pra fora.

Depois disso o Santos equilibrou o jogo e aos poucos foi criando as suas chances. Aos 19 minutos, Soteldo finalizou fraco para defesa de Rodolfo. Aos 34 minutos, a principal chance, Gustavo Henrique cabeceou livre dentro da área, mas em cima do goleiro do Flu. Depois duas chances com lateral Jorge, aos 37 e 39, um chute fraco para defesa de Rodolfo e outro de direita pra fora que passou perto. Já no último minuto do primeiro tempo o Flu reclamou de um toque de mão dentro da área, que não chegou a ser revisado, no contra ataque Sasha chutou com perigo para fora.

Santos mais eficaz

Os primeiros 15 minutos da etapa final foram marcados pelo equilíbrio, com uma finalização pra cada lado, Rodrygo para o Santos e Luciano pro Flu. Aos 20 minutos, Rodrygo fez jogada individual pela direita e chutou rasteiro para o meio da área, Nino tentou cortar, mas a bola sobrou para Sasha que chutou de primeira sem chance para Rodolfo, que apenas olhou a bola tocar no travessão antes de entrar.

Aos 25 minutos, Jean Lucas arriscou de fora da área com perigo. O Flu respondeu com Allan na mesma moeda, obrigando Vanderlei a fazer boa defesa. Um minuto depois o Peixe ampliou. Pituca arriscou de fora da área e carimbou a trave, no rebote, sem goleiro, Sanchez de joelho fez 2 a 0.

Com a vantagem no placar o Santos ficou mais a vontade no jogo e Rodolfo teve que trabalhar aos 31 e 37 minutos. Aos 40 minutos, Pedro diminuiu para o Flu. Após cruzamento de Everaldo o camisa 9 completou de cabeça para o fundo das redes. A última chance do jogo foi novamente de Jean Lucas, chute rasteiro e mais uma grande defesa de Rodolfo. Final de jogo: 2 a 1 para o Santos.

Na próxima rodada, os paulistas enfrentam o CSA, fora de casa, enquanto os cariocas visitam o Grêmio, em Porto Alegre. Ambos os jogos serão no domingo (05).