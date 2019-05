Allianz Parque e Panini se unem para troca de figurinhas com grandes nomes do Palmeiras

A Arena Allianz Parque junto com a editora Panini irão fazer um domingo de alegria para os fãs de futebol, álbum de figurinhas e diversão. Em 2016 o estádio foi aberto para troca de cromos da Copa do Mundo. Dessa vez a troca é por conta da Copa América, que terá seu início do próximo mês.

(Foto: Reprodução/Allianz Parque)

Fãs de Messi, Neymar, Luis Suárez e companhia, poderão comparecer ao Allianz no domingo (05/05) das 10h às 17h. Para quem chegar cedo, haverá uma grande surpresa: Ademir da Guia e Mauro Beting estarão por lá para conversarem muito sobre futebol, seleção brasileira e sobre Palmeiras, claro. Os dois irão bater um papo com a galera até às 11h15 e depois disso, irão tirar fotos e distribuir autógrafos.



Enquanto a diversão rola no longe, haverá food trucks e food bikes pelo espaço. Para matar a fome, diversas opções estarão presentes no evento: desde hambúrgueres até cannolis.



O evento é totalmente gratuito e a entrada é pelo portão A do estádio.