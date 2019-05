Léo Santos vai do céu ao inferno e Ponte Preta só empata com Criciúma em Campinas

Nesta quinta-feira (02), Ponte Preta e Criciúma se enfrentaram no Moisés Lucarelli, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. O destaque foi o zagueiro Léo Santos, que marcou os dois gols, o primeiro contra e o segundo a favor do Criciúma.

O Criciúma começou assustando aos seis minutos, com Lúcio Flávio. O atacante arriscou da entrada da área. A bola passou com perigo, próximo da meta do goleiro Ivan. Aos 16, mais uma boa chance, dessa vez com Daniel Costa e o arqueiro fez mais uma boa defesa.

Em mais uma chegada do Criciúma, aos 27 minutos, Lúcio Flávio arriscou de fora da área novamente e a bola foi para fora. No minuto seguinte, a Ponte Preta respondeu com o lateral direito Arnaldo, em jogada individual. A bola desviou e saiu com muito perigo para o gol de Paulo Gianezini.

Aos 31 minutos, a Ponte Preta abriu o palcar com gol contra do zagueiro Léo Santos. Após jogada com Arnaldo, Júlio César bateu cruzado. O goleiro tentou cortar e a bola bateu no zagueiro e entrou.

O segundo tempo começou e a primeira grande chance foi do Criciúma, com Vinícius, aos 13 minutos. Daniel Costa cobrou escanteio e Vinícius cabeceou. Ivan salvou com a perna.

Aos 28 minutos, Gerson Magrão fez o lançamento para Thalles, que foi derrubado pelo goleiro. No entanto, antes disso, o árbitro marcou impedimento do atacante.

Aos 47 minutos, Léo Santos se redimiu e marcou o gol de empate do Criciúma. Marlon cobrou falta e o zagueiro marcou seu segundo gol na partida e igualou o placar.

Com o empate, as equipes conseguiram o primeiro ponto na competição. O Criciúma subiu para a 13ª colocação. A Ponte Preta vem em seguida, na 14ª. O Tigre leva vantagem nos gols sofridos, um a menos que a Macaca.

Na próxima rodada, a Ponte Preta enfrenta o Vila Nova, no Serra Dourada, na sexta (10), às 21h30. Já o Criciúma recebe o América-MG no Heriberto Hülse, no sábado (11), às 11h. As partidas são válidas pela terceira rodada da série B.