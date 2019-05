Londrina bate Brasil de Pelotas pelo placar mínimo e conquista segunda vitória na Série B

Jogo válido pela 2ª rodada da Série B de 2019, sendo disputado no Estádio do Café

Na última sexta-feira (3), o Londrina recebeu no Estádio do Café o Brasil de Pelotas, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019. Em seus domínios, o Tubarão bateu o visitante por 1 a 0, com gol de Anderson Oliveira.

Vitória pelo placar mínimo

O jogo começou lá e cá, mas com muitos erros de passe e de lançamento no ataque dos times, o que fez o jogo ficar corrido. Com 14 minutos, em um escanteio, Jatobá cabeceou errado perto da 2° trave, pra baixo, e mandou para fora, perdendo a primeira boa chance. Ais 18, Rai Ramos carregou a bola pela direita e tentou bater de longe, cruzado e rasteiro, sem muito perigo, fazendo a bola passar ao lado da trave esquerda do goleiro Carlos Eduardo.

Após essas duas chances, o jogo manteve o ritmo de erros de passe e de tomadas de decisão. Muitos passes finais, lançamentos e erros de decisão de ambos os times. O que se somou foram as faltas, que chegaram à um total de 16, sendo 8 de cada.

E, por fim, aos 46 minutos, Anderson Oliveira recebeu uma bola brigada no alto por Safira, após um lateral. Anderson ganhou na disputa com o defensor e bateu forte, cruzado, vencendo o goleiro Carlos Eduardo. O Londrina abria o placar no apagar das luzes para o intervalo!

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Londrina fez uma belíssima jogada. Anderson Oliveira arrancou, tocou para Safira dentro da área. Ele tocou de letra para Higor Leite, que tocou pra Marcelinho bater e ver Carlos Eduardo espalmar a bola para escanteio em uma defesa salvadora. E, aos 21, Diego Gonçalves recebeu uma bela bola e bateu, cruzado e sem ângulo, em cima do goleiro Carlos Eduardo, que salvou o time do Brasil.

O jogo seguiu a ideia do primeiro tempo, mas com o Londrina acomodado, não pressionando com muita vontade. Isso contra um Brasil de Pelotas que tentava sair para o jogo e pressionar o adversário, mas que não conseguia passar do meio de campo. Por fim, o Brasil de Pelotas tentou. Atacou e foi para cima, mas esbarrou na defesa adversária, que foi tão eficiente que não sofreu finalizações no fim da partida. O jogo terminou pelo placar mínimo, com muita comemoração da torcida do Tubarão.

O Londrina volta a jogar na próxima quinta-feira (9). Ele enfrenta, no Couto Pereira, o Coritiba, às 21h30. O Brasil de Pelotas volta aos gramados no próximo sábado (11), quando enfrenta o CRB, no Estádio Bento Freitas, às 19h.