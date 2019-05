Palmeiras vence o Internacional e assume liderança provisória do Campeonato Brasileiro

Sinal verde para o Palmeiras. O clube paulista bateu o Internacional por 1 a 0, com gol marcado por Deyverson. Com a vitória, o Verdão chegou aos 7 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro de forma momentânea.

Do outro lado, o Internacional parou na 14ª colocação, com 3 pontos, podendo descer até para a lanterna da competição.

PRIMEIRO TEMPO

No começo da primeira etapa, logo aos 4 minutos, o Palmeiras assustou o Internacional com Deyverson, que raspando a cabeça na bola em um escanteio cobrado por Dudu, quase abriu o placar. Só não tirou o zero do placar pois o lateral Iago conseguiu tirar em cima da linha. No lance seguinte, aos 6', Marcos Rocha foi preciso na lateral e lançou para Dudu, que quase marcou de cabeça.

A combinação Dudu e Deyverson funcionou muito bem no início. Em jogada de escanteio aos 11 minutos, o meia cobrou na medida para o atacante cabecear e abrir o placar no Allianz Parque.

Logo após o gol, o jogo esquentou. Aos 17 minutos, Guerrero e Dudu se estranharam na zona de campo do Palmeiras após uma dividida, seguido de uma confusão entre os jogadores do Verdão e do Internacional e amarelo para o atacante peruano e para o Felipe Melo.

O Inter também deu seus sustos. Aos 30', no cruzamento de Iago pela direita, Nico López chutou rasteiro, obrigando ao goleiro Weverton a fazer um boa defesa.

SEGUNDO TEMPO

Para o segundo tempo, o técnico Odair Hellmann procurou fazer um Inter mais ofensivo, tirando Nico López e colocando o atacante Guilherme Parede, que mostrou eficiência ao acionar Guerrero na área no primeiro minuto da segunda etape, sendo interceptado por Gustavo Gómez.

Mas quem levou mais perigo foi o Palmeiras. Aos 14', Bruno Henrique deu uma cabeçada fatal contra o gol do Inter, salvo por uma bela defesa de Marcelo Lomba.

Ao longo da etapa final, o jogo foi ficando morno. As duas equipes mexeram mais em suas peças com intuito ofensivo. O Palmeiras colocou em campo Moisés, Hyoran e Raphael Veiga nos lugares de Scarpa, Hyoran e Dudu respectivamente. Já o Inter mexeu com Rafael Sóbis e D'Alessandro, substituindo Edenílson e Sarrafiore.

No fim do jogo, as duas equipe trocaram contra-ataques. Melhor para o Palmeiras, que quase fez o segundo com Hyoran, que mandou para fora sem goleiro e com dois zagueiros do Inter de baixo da trave.

PRÓXIMOS JOGOS

Na quarta rodada, o Palmeiras viaja para Belo Horizonte, onde pega o Atlético-MG no dia 12 de maio (domingo), às 16h. Já o Internacional recebe o Cruzeiro no Beira-Rio no mesmo dia e mesmo horário.