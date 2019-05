Em busca da primeira vitória, Paraná e CRB se enfrentam pela segunda rodada da Série B

Paraná e CRB se enfrentam na noite deste sábado (4), às 19h, no Durival de Britto, em jogo válido pela segunda rodada da Série B de 2019. O Tricolor Paranista começou a competição nacional com um empate de 1 a 1 contra o Vila Nova, fora de casa, conquistando um ponto importante. Já o clube de Maceió começou com o pé direito, perdendo e casa por 2 a 1, contra o também paranaense Londrina.

Matheus Costa espera um CRB ofensivo

O técnico do Paraná acredita que, com a derrota do Galo na primeira rodada dentro de casa, a equipe alagoana deve apresentar um jogo muito defensivo na Vila Capanema, evitando se expor e abrir espaços na zaga.



“A derrota em casa gera uma mobilização muito grande. Conheço o Chamusca. É um excelente treinador. Espero um time que venha brigar acima de tudo e venha para pontuar. Não vejo o CRB tentando se expor. É um time que tem qualidade, que se reforçou. Uma equipe muito bem postada, com uma transição e uma bola parada muito fortes. Dentro disso, vamos tentar neutralizar todos esses quesitos”, disse.



O zagueiro Rodolfo compartilha do pensamento de seu comandante, e espera um Paraná capaz de furar a barreira do CRB.



“A gente viu as duas finais deles contra o CSA. Temos que tentar neutralizar os contra-ataques deles. Temos que jogar para cima, para chegar aos quatro pontos na Série B e vamos fazer isso do início ao fim do jogo”, comentou.



Quanto às mudanças na equipe, o meia João Pedro não treinou com a equipe durante a semana e é dúvida. Caso realmente não jogue, Matheus Anjos, recém-chegado do rival Athletico, deve ganhar sua posição; Caio Rangel e Marlyson também são opções. Quem está de volta é Éder Sciola, recuperado de lesão.



O Paraná deve jogar com: Thiago Rodrigues; Éder Sciola, Eduardo Bauermann, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Itaqui e Matheus Anjos; Alesson, Ramon e Jenison.

Sangue novo para tentar a primeira vitória

O atacante Willie, de 25 anos, foi apresentado no CRB na última quinta-feira (2), e já está relacionado para enfrentar o Paraná. Ele já foi regularizado no BID da CBF, na sexta-feira, e deve fazer sua estreia. Ele falou sobre suas principais características.



"Sou um jogador que busco sempre o um contra um, sempre com velocidade e espero me adaptar ao sistema do professor para ajudar ao CRB, tanto defensivamente como ofensivamente. Quem me conhece sabe que sou um jogador de características ofensivas, ajudando na marcação também", disse.

Willie estava no Ceará, e contou como a negociação aconteceu.



"Tudo se deu através do meu agente, conversou com o pessoal do CRB e foi tudo muito rápido porque eu conheço o trabalho do professor Chamusca e da estrutura que o clube também, alguns amigos que passaram aqui já falaram muito bem, estou bastante motivado" revelou.

Com Wellington Carvalho fora por uma lesão no tornozelo e Felipe Menezes recuperado, o CRB deve jogar com: Mardden; Júnior, Guilherme Mattis, Éwerton Páscoa e Igor; Claudinei, Ferrugem, Dirceu Lucas e Felipe Menezes; Felipe Ferreira (Mailson) e Barbio (Willie).