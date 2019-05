Em jogo com várias chances, Atlético-GO e Coritiba ficam no empate pela Série B

Nesta sexta-feira (03), Atlético-GO e Coritiba se enfrentaram no estádio Antônio Accioly, em jogo válido pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida terminou empatada em 1 a 1. Rodrigão marcou para o Coxa e Jonathan empatou para o Dragão.

A primeira chance do jogo foi para o Coritiba, com Alan Costa, aos 14 minutos do primeiro tempo. Após um cruzamento na área, o zagueiro subiu e cabeceou com perigo. O goleiro Maurício Kozlinski espalmou. No minuto seguinte, Rodrigão abriu o placar para o Coritiba. Após cobrança de escanteio, o atacante subiu e cabeceou para o gol.

Aos 27 minutos, o Atlético-GO teve a primeira boa chance de chegar ao empate. O atacante Mike soltou uma bomba, obrigando o goleiro Wilson a fazer uma grande defesa. Aos 28, outra chegada do Dragão, dessa vez com André Luís. O atacante girou e bateu cruzado. Wilson salvou mais uma vez.

No último lance da primeira etapa, aos 45 minutos, o Dragão, enfim, chegou ao empate com Jonathan. O lateral direito acertou um chutaço de muito longe, sem chances para Wilson.

O segundo tempo começou e o primeiro lance importante foi aos oito minutos, com Rodrigão. Após mais um cruzamento, o atacante desviou de cabeça e a bola passou rente à trave de Kozlinski. Aos 15 minutos, o Atlético-GO respondeu com Matheuzinho, que invadiu a área e bateu para o gol. Wilson fez a defesa que impediu a virada.

O Dragão continuou pressionando e aos 20 minutos foi a vez de Nicolas soltar a bomba em cobrança de falta. Dois minutos depois, Matheuzinho finalizou e a bola parou no travessão.

Aos 29, foi a vez do Coxa assustar. Giovanni arriscou de fora da área e a bola passou perto da trave. Aos 37, Bustamante, do Atlético-GO, bateu para o gol e Wilson espalmou. A última boa chance da partida foi com Gilvan, do Dragão, que cabeceou na trave.

Com o empate, o Atlético-GO caiu para a terceira colocação, com quatro pontos. O Coritiba vem em seguida, com os mesmos quatro pontos. O Dragão leva vantagem nos gols marcados.

Na próxima rodada, o Atlético-GO enfrenta o Bragantino, fora de casa. A partida será na próxima sexta (10), às 19h15. Já o Coritiba recebe o Londrina no Couto Pereira, na próxima quinta-feira (09), às 21h30.