Vitória recebe Vila Nova com ambos em busca do primeiro triunfo

Ainda em busca do primeiro triunfo na Série B, Vitória e Vila Nova medem forças neste sábado (04), às 16h30, no Barradão, em Salvador, pela segunda rodada do nacional.

Mandante para logo mais, o Rubro-Negro estreou perdendo de 3 a 1 para o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e o Colorado recebeu o Paraná no Olímpico de Goiânia e não saiu do empate em 1 a 1.

Baianos mudados

O Vitória com mudanças em relação ao último jogo rubro-negro. Renomados do elenco, o zagueiro Edcarlos e o lateral-esquerdo Fabrício foram afastados pelo treinador Cláudio Tencati, dando espaço a jovens da base.

Contudo, Tencati também tem desfalque do meia Ruy, que se recupera de estiramento muscular. Dudu Vieira e Rodrigo Andrade são os herdeiros da vaga no meio de campo. Outra troca é a saída de Neto Baiano para a entrada de Léo Ceará no ataque.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VITÓRIA: Caíque; Matheus Rocha, Everton Sena, Victor Ramos e Capa; Léo Gomes, Rodrigo Andrade (Dudu Vieira) e Andrigo; Ruan Levine, Caíque Souza e Neto Baiano (Léo Ceará). TÉCNICO: Cláudio Tencati.

Base mantida no Vila

Sendo o oposto do Vitória, o Vila Nova, do técnico Eduardo Baptista, terá um único desfalque: o lateral-direito Felipe Rodrigues, que pertence ao Vitória e não pode atuar por cláusulas contratuais. Assim, quem começa de titular é Jeferson.

Excetuando a ausência de Felipe, o restante do time será o mesmo que empatou com o Paraná. Vale lembrar, que o centroavante Gustavo Mosquito, vindo por empréstimo do Corinthians, ainda não está com situações burocráticas resolvidas, logo não está disponível.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VILA NOVA: Rafael Santos; Jeferson, Philipe Maia, Patrick e Hélder; Joseph, Ramon, Neto Moura e Alan Mineiro; Facundo Boné e Capixaba. TÉCNICO: Eduardo Baptista.