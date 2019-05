Sampaio Corrêa recebe Botafogo-PB para manter 100% na Série C

Segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Sampaio Corrêa e Botafogo-PB entram em campo neste sábado, às 17h, no estádio Castelão, em São Luís, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A Bolívia Querida visa manter o bom desempenho da estreia, enquanto o Belo visita a capital maranhense buscando somar pontos.

O último confronto entre as duas equipes aconteceu nesta temporada. No dia 24 de março, o Botafogo-PB venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 no estádio Almeidão, em João Pessoa, pela sétima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O gol da vitória da equipe paraibana foi marcado por Marcos Aurélio.

Já na Série C, a Bolívia Querida estreou com vitória. O time maranhense, no último final de semana, foi até Aracaju para enfrentar o Confiança. Mesmo atuando fora de casa, o Sampaio Corrêa não se intimidou e venceu o Dragão por 2 a 0 com gols de Salatiel Júnior e Cleitinho.

O Belo, entretanto, não correspondeu às expectativas de sua torcida. Estreando em casa, o time paraibano ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Ferroviário. Nando marcou o gol do Belo e Edson Cariús fez para o Tubarão.

Novidades e soberania do fator casa

Diante do desempenho da Bolívia Querida na temporada, a estreia com vitória fora de casa empolgou e renovou as esperanças da torcida do Sampaio Corrêa. Cotado como um dos candidatos ao acesso, o time maranhense quer manter o bom desempenho na competição utilizando o fator casa como motivação para conquistar mais um resultado positivo.

Para enfrentar o Botafogo-PB, o técnico Julinho Camargo terá à disposição o zagueiro Douglas Assis e o meia João Paulo, contratados para a sequência da temporada. O elenco do Sampaio finalizou a preparação para o confronto desta tarde com um treino realizado na manhã de ontem.

Devido ao jogo contra o Confiança pela Pré-Copa do Nordeste na última quarta-feira (1º), o treinador da Bolívia Querida optou por um treinamento mais leve, priorizando a regeneração muscular e o condicionamento físico dos atletas. Após o fim da atividade, os jogadores relacionados seguiram para a concentração, enquanto os demais foram liberados.

Desfalcado para a missão

A delegação do Botafogo-PB seguiu para São Luís com um objetivo: somar pontos fora de casa. Entretanto, o técnico Evaristo Piza não pode contar o meio-campo Marcos Aurélio, principal referência do Belo. O jogador se recupera de uma lesão muscular e não foi relacionado para o confronto de hoje.

Para substituí-lo, o treinador botafoguense apostou em Juninho, que também foi titular contra o Ferroviário na vaga do capitão da equipe. Outro que pode começar o jogo é Neílson. Diante do mal desempenho de Israel na primeira rodada, o lateral-direito foi testado no time principal durante a semana e deve ser mais uma novidade entre os titulares.

O elenco do time paraibano concluiu os treinamentos para encarar a Bolívia Querida com uma atividade realizada na tarde desta sexta-feira (4) no palco da partida. Além do reconhecimento do gramado, os jogadores fizeram um trabalho tático sob o comando de Evaristo Piza.