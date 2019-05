Cuiabá vira para cima do Operário e continua 100% na Série B

O Cuiabá recebeu o Operário, na noite deste sábado (4), às 19h, na Arena Pantanal, e conquistou sua segunda vitória na Série B de 2019. Agora, o Dourado divide a liderança com Londrina e Botafogo-SP, que também têm seis pontos. Já a equipe de Ponta Grossa permanece com os três pontos conquistados na primeira rodada, em casa, contra o América-MG.



As duas equipes decidiram partir para o ataque desde o início, deixando o jogo aberto e cheio de oportunidades. Simão teve de mostrar trabalho logo aos dois minutos, fazendo duas boas defesas, mas quem abriu o placar foi o Fantasma. Felipe Augusto aproveitou bom cruzamento de Uilliam estufou as redes da Arena Pantanal.

A equipe mato-grossense não deixou barato e acelerou para marcar o seu primeiro gol, aos 23, quando Alê subiu e cabeceou bem. E a virada não demorou a aparecer: aos 37, Allan Vieira se atrapalhou com a tentativa de Todinho e mandou contra o próprio gol, selando o que seria o placar final.



As equipes voltaram para a segunda etapa com ímpeto diferente da primeira. Quem buscou mais o ataque foi o Cuiabá, que chegou a ampliar o placar, com Todinho, mas o árbitro viu falta e anulou o que seria o terceiro gol do Dourado.