Avaí enfrenta Bahia em busca do primeiro triunfo na Série A

Ainda sem conseguir um triunfo na atual temporada do Campeonato Brasileiro, o Avaí planeja espantar a má fase e viaja para enfrentar o Bahia dentro de casa neste domingo (05). A partida acontece às 19h, e é válida pela 3ª rodada do Brasileirão.

O retrospecto é positivo para o time da casa, na história são 12 triunfos do Bahia, contra quatro vitórias do Leão e cinco empates. A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2017, quando o tricolor venceu por 2 a 1 na Ressacada.

Casa cheia e pressão da torcida

Após perder para o Botafogo pelo placar de 3 a 2 na última rodada, a torcida tricolor está com sede de vitória e bom posicionamento do time dentro de campo. Na última partida, o Bahia ficou na frente logo nos minutos iniciais, mas acabou levando a virada.

Com os ingressos variando entre R$ 25 e R$160, o Bahia pretende encher a casa e fazer jus à boa campanha como mandante. Sob o comando do atual treinador, Roger Machado, o time tem 100% de aproveitamento na Fonte Nova.

Além da torcida a favor, o treinador só conta com duas baixas no elenco, o zagueiro Jackson e o atacante Élber, que estão no departamento médico com dores. O volante Douglas Augusto retorna de lesão e já pode ser relacionado para a partida.

Provável Bahia: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Moisés; Elton e Gregore; Artur, Ramires (Shaylon) e Arthur Caíke; Gilberto (Fernandão).

Evolução da equipe e sede de vitória

Ainda em busca do primeiro triunfo na temporada, o Avaí se mostra motivado para a temporada. Na última partida, a equipe empatou com o Grêmio dentro de casa pelo placar de 1 a 1, conquistando o primeiro ponto no campeonato.

O técnico Geninho conta com baixas importantes no elenco e espera o relatório do departamento médico para montar o time principal na partida contra o Bahia. Após a última partida, o Leão teve o desfalque de Alex Silva e André Motriz, que ainda serão avaliados pelo DM.

“Enfrentaremos um adversário difícil, que joga muito bem em seus domínios. Tem atletas de nível elevado e um bom conjunto. Fez uma grande partida diante do Corinthians, quando venceu e outra contra o Botafogo fora e mesmo perdendo, jogou bem. Então, precisamos jogar o nosso melhor futebol para trazer um bom resultado”, comentou Geninho.

Além do treinador, os jogadores também sabem as dificuldades do time, mas se mostram positivos a respeito das últimas atuações do Leão. O meia João Paulo enfatiza evolução da equipe no torneio e que o time precisa manter a produtividade.

"Avalio que largamos bem. Na estreia pegamos um dos melhores times do Brasil, o Atlético Mineiro, na casa deles, e fizemos, principalmente no segundo tempo, um jogo de igual para igual. Na segunda partida evoluímos e tivemos um comportamento melhor ao longo dos 90 minutos. Mesmo saindo perdendo diante do Grêmio, persistimos na nossa proposta de jogo e buscamos o empate. Criamos chances, inclusive, para vencer o jogo", explica João Paulo.

Provável Avaí: Vladimir; Marquinhos Silva, Betão, Eduardo Kunde; Iury, Matheus Barbosa (Luanderson), Pedro Castro, João Paulo, Paulinho; Getúlio e Daniel Amorim.