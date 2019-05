Após empate com Athletico, Ney Franco avalia desempenho e elogia atuação de Tiepo

A Chapecoense garantiu apenas um ponto contra o Athletico-PR neste domingo (05) jogando em casa, na Arena Condá, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Por 1 a 1, com gol de Everaldo no fim de jogo, a Chape garantiu o quarto ponto na competição. O técnico Ney Franco elogiou o elenco em partida mesmo com dificuldades claras, apresentadas em ambos os setores. O treinador também mostrou-se satisfeito com a atuação do jovem goleiro Tiepo.

"Ganhamos consistência de campo, fechamos o primeiro tempo bem, iniciamos o segundo tempo bem. As duas primeiras substituições foram para criar essa situação de jogo. A expectativa em cima do Tiepo está se confirmando jogo a jogo. O que era para futuro foi antecipado e a atuação dele só mostra que ele está preparado para enfrentar as partidas e, hoje, esteve, certamente, entre os melhores jogadores dentro de campo. Nossa equipe procurou resultado o tempo todo e mesmo com toda dificuldade fomos guerreiros e criamos duas oportunidades claras de gols."

Sem jogo no meio da semana, a Chape ganha folga e, para o comandante da equipe verde, Ney Franco, o desafio é se adaptar ao próximo confronto apresentado.

"A expectativa é que a gente possa chegar mais inteiros e que os jogadores adquiram mais força. Passado por essa primeira experiência de horário, estamos cientes que vamos jogar a próxima partida em uma cidade mais quente que aqui."

A Chapecoense segue com quatro pontos, na sétima colocação do Brasileirão, uma vitória, um empate e uma derrota. No próximo domingo (12), enfrentará o Flamengo, no Maracanã, às 11h, pela quarta rodada.