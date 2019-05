Matheus Costa agradece recepção da torcida após vitória do Paraná: "Mexeu com a gente"

Foi na segunda rodada que o Paraná Clube conseguiu sua primeira vitória na Série B deste ano. Jogando na Vila Capanema a equipe paranaense derrotou o CRB de Alagoas por 1 a 0 com gol do lateral Guilherme Santos na noite deste sábado e está na sétima colocação no campeonato.

O técnico Matheus Costa destacou na sua coletiva que a vitória foi merecida, assim como as chances criadas por Matheus Anjos, Alesson e Itaqui, ainda na primeira etapa, mas concluiu que é preciso decidir o jogo nos momentos importantes.

"Queríamos criar essa imposição jogando dentro de casa e conseguimos começar muito bem, fazendo o jogo ficar no campo do adversário. Em virtude disso chegamos ao primeiro e tivemos várias chances claras e reais para fazer o segundo gol, enquanto o adversário pouco criou alguma situação. O que precisamos é conseguir criar uma situação, quando o adversário está exposto, para matar o jogo".

Além de ressaltar a postura do time, Matheus Costa também comentou sobre o equilíbrio da competição nacional e da importância que a bola parada, que resultou no gol de Guilherme Santos após escanteio. Para o comandante, qualquer detalhe tem quer realizado com precisão para que os objetivos sejam alcançados ao fim da temporada.

"Hoje em dia está muito equilibrado (o futebol, qualquer competição). E todos os jogos que analisamos da Série B são jogos muito parelhos, definidos em detalhes. E a bola parada pode ser esse detalhe. Hoje está sendo um fator fundamental, originando muitos gols. Então esses detalhes são fundamentais. E ao mesmo tempo temos de estar equilibrados defensivamente, porque também vai ter falta lateral para o adversário, escanteio. Então tem de saber defender e também atacar essas bolas paradas".

Por fim o treinador do Tricolor agradeceu o apoio da torcida no primeiro jogo como mandante no torneio nacional. "Só tenho de agradecer a todos os torcedores, aqueles que nos recepcionaram. Mexeu com a gente, cria uma união muito grande e sabemos da importância que nosso torcedor tem aqui. A Vila Capanema tem de ser nosso alçapão, o local em que vamos conquistar nossas vitórias".

Na terceira rodada do campeonato Brasileiro Série B o Paraná Clube enfrenta o Cuiabá no próximo sábado (11), às 19h, na Arena Pantanal. O adversário venceu seus dois compromissos na competição e está na segunda colocação.