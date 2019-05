Valadares lamenta empate, mas se diz feliz com desempenho do Vasco: "Fizemos uma grande partida"

O Vasco somou seu primeiro ponto no Brasileirão 2019 após o empate nesta noite de sábado (4), com o Corinthians, em Manaus, pelo placar de 1 a 1. Em bela jogada individual, o ex-vascaíno Mateus Vital abriu a contagem para o visitante. Ainda no primeiro tempo, o argentino Maxi López empatou o jogo, em cobrança de pênalti marcada com o auxílio do VAR.

Ao término da partida, o técnico interino Marcos Valadares falou com a imprensa e elogiou a atuação da equipe, com destaque no primeiro tempo.

"Acredito que fizemos uma grande partida. Jogadores se doaram ao máximo. Primeiro tempo foi muito bom, e no segundo mantivemos o nível até uns 20, 25 minutos. Natural que o Corinthians, com jogadores descansados, conseguisse equilibrar o jogo".

O treinador se mostrou satisfeito com o desempenho do Vasco, apesar da possibilidade de vitória.

"A gente teve possibilidade de sair vitorioso, criamos oportunidades. Saímos perdendo, mas tivemos tranquilidade de continuar tendo a bola no pé. A gente sai chateado com resultado, mas feliz na questão do desempenho que a gente acredita que a equipe vem tendo".

Confira outros trechos da entrevista

Atuação de Yago Pikachu

De jeito nenhum (sentiu após polêmica com torcedor no aeroporto), fez uma grande partida. Ajudou muito, movimentou muito bem na meia, por dentro. Infiltrou, jogou entre linhas. Fez uma grande partida como todos os companheiros.

Arena da Amazônia

Achei muito bacana. Estádio cheio, muitos torcedores do Vasco. Gostei muito, e pelo jogo que os atletas fizeram. Estádio bom, campo bom, ajuda muito no espetáculo.

Atuação de Rossi e desgaste

Tivemos alguns jogadores desgastados. O Rossi estava muito bem no jogo, fez um grande primeiro tempo. Era para ter jogado 45 minutos, está voltando de lesão, o departamento médico e a fisiologia tinham a preocupação de não perde o atleta para a sequência da competição. Hoje a previsão era de 45 minutos e o atleta foi valente, foi guerreiro. Extrapolamos o tempo programado. Fez uma grande partida, está de parabéns.

Estilo de jogo

Lá na Copa do Brasil a gente já fez um grande jogo contra o Santos, uma das grandes equipes do futebol brasileiro. Contra o Atlético-MG, no segundo tempo, gostei do desempenho, apesar do resultado ruim. Hoje conseguimos fazer uma grande partida. A ideia é que a equipe jogue ofensivamente, tenha coragem, jogue com a bola no pé.

Estreia de Jairinho

Ele tem personalidade, vimos isso no estadual. Jogou muito bem, contra os grandes. Hoje vestiu a camisa e foi muito bem. Se doou totalmente, ajudou na parte defensiva. Tentou criar situações ofensivas na característica dele que é o drible.