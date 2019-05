Barroca vibra com início promissor no Brasileiro e acredita que Botafogo ainda pode evoluir

Depois das eliminações precoces no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, o torcedor alvinegro volta a se animar com mais uma vitória do Botafogo no Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Barroca venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Nilton Santos.

Durante entrevista coletiva, Barroca analisou seu início de trabalho a frente do clube e aproveitou para elogiar a equipe do Leão.

"Quando eu cheguei, falei que o objetivo principal era resultado a curto prazo. O Botafogo tinha essa necessidade e continua tendo. Tenho que dar o mérito aos jogadores. Estão trabalhando muito duro, se dedicando muito nos jogos. Foi um jogo difícil, contra uma equipe que tem uma sequência de trabalho. Contra o Fortaleza, a equipe que não for bem organizada vai sofrer."

Apesar da evolução, Barroca acredita que ainda há muito o que melhorar em campo.

"A gente ainda precisa de muita coisa, muita margem para evoluir. Ainda não estou satisfeito com a coletividade da equipe, precisamos ter jogo mais controlado. Pra isso precisamos repetir. E antes desse jogo não treinei. Não tivemos tempo. A enfase foi colatividade a quem não vinha sendo relacionado. precisam de habito coletivo, de treinamento, ter um pouco mais de entrosamento, se entender melhor. Mas os jogadores estão se dedicando muito, compensando com entrega, dedicação, jogadores experientes colocando em prática."

Contra o Fortaleza, o Botafogo apresentou um futebol equilibrado. O time que foi a campo, apresentou apenas uma alteração, com Fernando na lateral ocupando a vaga de Marcinho, que vem sendo muito criticado pela torcida.

"Gostei muito da atuação do Fernando. Mas não posso deixar de falar do Marcinho, um cara especial para todos nós e que vem uma sobrecarga grande. Conversei com ele ontem. Em momento algum ele transferiu essa sobrecarga para outra pessoa ou situação. Ele sabe que precisa melhorar. É um homem sério, profissional, está trabalhando para isso. Essa situação do Marcinho mobilizou e vem mobilizando o elenco, para encontrar saídas para ganharmos os jogos."

Barroca também elogiou Alex Santana, autor do gol da vitória, que começou no banco de reservas. O volante foi à campo logo no início do segundo tempo e decidiu a partida.

Por fim, o comandante alvinegro falou sobre o próximo confronto contra o Fluminense. O clássico acontece no próximo sábado (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

"Outra batalha dura contra outra equipe que tem hábitos coletivos consistentes. Vamos tentar nos superar, jogar outro jogo de alto nível. Diniz organiza muito bem sua equipe, tem bons jogadores. Mas acho que temos potencial para crescer ainda mais com muita humildade. Só vamos ser competitivos nessa competição se a gente trabalhar muito."