Após estreia com vitória, Fernando mira titularidade no Botafogo: "Estou pronto"

Neste último domingo (05), o Botafogo venceu o Fortaleza por 1 a 0 no Nilton Santos e arrancou o segundo triunfo seguido dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Com uma boa atuação do ataque, o Alvinegro criou diversas chances e poderia ter saído de campo com um resultado bem mais expressivo. Mas a vitória foi importantíssima para um jogador do setor defensivo.

Fernando, de apenas 20 anos, substituiu Marcinho na lateral-direita e fez sua estreia pelo Glorioso. A atuação do atleta rendeu elogios da torcida e do treinador Eduardo Barroca. Após a partida, Fernando comemorou os três pontos conquistados e esbanjou motivação para tornar-se o titular da posição.

"Fico muito feliz com a estreia, ainda mais com a vitória. Trabalho há muito tempo por essa oportunidade, e não sei expressar em palavras a felicidade que sinto desde que soube que jogaria nesta partida. Amadureci bastante e com certeza estou pronto para ser titular", disse.

O lateral fez questão de elogiar Marcinho, seu companheiro de posição, e garantiu que a disputa pela titularidade será sadia e benéfica para o Botafogo.

"É importante para o clube ter dois jogadores na mesa posição com potencial para atuar em alto nível. Tenho muito respeito pelo Marcinho, assim como ele tem por mim, e vai ser uma disputa saudável. Vai ser uma dor de cabeça boa para o treinador", concluiu.