Absolvido pelo STJD, João Paulo está livre para atuar pelo Botafogo

Nesta segunda (06), João Paulo foi julgado pelo STJD pela expulsão na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Juventude, no Nilton Santos. No duelo, o meia se envolveu em um princípio de confusão com o atacante Paulo Sérgio, do time adversário, e acabou levando o cartão vermelho. Denunciado inicialmente no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o atleta poderia pegar até 12 jogos de suspensão.

Porém, a defesa alvinegra fez com que João Paulo fosse julgado no artigo 250, o que fez com que sua pena, já cumprida devido à suspensão automática, fosse de apenas um jogo. Com isso, o meia está livre para atuar normalmente pelo Botafogo em qualquer competição. Vale lembrar que o Glorioso foi eliminado da Copa do Brasil e tem seu foco agora no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

O próximo compromisso do time de Eduardo Barroca é contra o Fluminense, neste sábado (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Com a vitória contra o Fortaleza, o Alvinegro chegou aos seis pontos no Brasileirão e atingiu a sexta colocação.