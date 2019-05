Mano elogia atuação do Cruzeiro: "O mais importante foi a nossa segunda vitória consecutiva"

O Cruzeiro conseguiu a segunda vitória em três jogos no Campeonato Brasileiro. Desta vez, o time celeste derrotou o Goiás, no Mineirão, por 2 a 1. Resultado importante, pois os cruzeirenses chegaram ao milésimo ponto somado na atual forma de disputa do Brasileirão, que ocorre desde 2003.

O técnico Mano Menezes avaliou o resultado positivo diante do Goiás, mas acredita que a Raposa irá evoluir dentro do Brasileirão para fazer o dever de casa.

"O Cruzeiro, na nossa avaliação, jogou melhor que jogou contra o Ceará. Criou mais, pressionou alto, recuperou bolas na frente, deu menos liberdade ao adversário. Quase que neutralizou o adversário, com raríssimas exceções. Merecemos mais a vitória que merecemos no jogo passado. Criamos boas oportunidades, com mais volume, mais chegadas. Vamos ajustar detalhes finais, que a gente entra no ritmo do Brasileirão. O mais importante foi fazer nossa segunda vitória consecutiva e fazer nossa obrigação de mandante", declarou.

Uma das coisas que são sempre comentadas em torno do trabalho de Mano Menezes, é o possível rodízio de jogadores na equipe titular tendo em vista as competições que o Cruzeiro tem transformando o calendário bastante apertado. O treinador celeste rechaça qualquer rodízio e disse que escala a formação inicial com os jogadores que estão melhor condicionados.

"Eu não gosto da palavra rodízio, porque rodízio pra mim é de pizza. Vou escalar o Cruzeiro. A formação inicial vai variando, porque é necessário que se faça isso. Não estou fazendo isso para poupar os jogadores que não vão estar em campo. Vou fazer isso porque entendo que aquele que vai a campo tem melhores condições. Formamos um elenco de qualidade com o objetivo de fazer isso com tranquilidade e confiança. Hoje, não tem nenhum jogador no grupo que eu tenha desconfiança ou preocupação. Todos estão preparados, todos vão poder entrar, e é isso que faz o Cruzeiro uma equipe melhor preparada para a temporada 2019, na nossa avaliação", explicou.

O Cruzeiro se reapresenta amanhã, na Toca da Raposa 2, visando a partida contra o Emelec-EQU, quarta-feira (8), no Mineirão, fechando a fase de grupos da Copa Libertadores da América.