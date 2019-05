Rodrigo Caio e Vitinho retornam, mas Diego Alves está fora do "jogo do semestre" contra o Peñarol

Após os reservas empatarem com o São Paulo, 1 a 1 no domingo (5), no Morumbi, o Flamengo segue em solo paulista e treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians, na tarde dessa segunda-feira (6). O Rubro-Negro se prepara para o "jogo do semestre", como definiu Abel Braga, contra o Peñarol-URU, nessa quarta-feira (8) às 21h30, em Montevidéu.

O treinador terá dois reforços para esse jogo no estádio Campeón del Siglo, onde a equipe precisa apenas do empate para se classificar no Grupo D da Libertadores: Rodrigo Caio, que está liberado após o forte choque com Dedé na semana passada, e Vitinho, recuperado de uma gripe e de dores na coxa, estarão disponíveis.

Por outro lado, Abelão não poderá contar com Diego Alves, que ainda sente dores na coluna, fruto de uma lombalgia sofrida contra a LDU-EQU, em Quito. César, que vem atuando desde então, será novamente o titular da equipe carioca.

Contra o Tricolor paulista, o colombiano Berrío voltou após dois meses fora, fez o gol do Rubro-Negro mas caiu desacordado no final do primeiro tempo, sendo substituído. Após o jogo, a equipe da Gávea informou que o atacante segue com a delegação, e há a expectativa de que ele fique no banco contra os uruguaios.

Líder do grupo com 9 pontos, o Flamengo tenta evitar uma nova eliminação nessa fase da competição (seria a quarta nessa década), que geraria uma enorme pressão nos jogadores e no técnico Abel Braga.