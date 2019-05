Diniz elogia Fluminense após virada épica contra o Grêmio em Porto Alegre: "Valente"

Na terceira rodada do Brasileirão, Fluminense e Grêmio fizeram um jogo que entrou para história. O tricolor carioca venceu por 5 a 4, na Arena do Grêmio, de virada e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Após a partida, o técnico Fernando Diniz exaltou o time, que mesmo estando perdendo por 3 a 0, conseguiu a vitória.

"Mostra que o time sabe lutar e acredita nas ideias. Tivemos uma partida muito difícil na Vila, também. Estamos amadurecendo. É um time valente e está sabendo acreditar que pode fazer grandes jogos como o de hoje”.

Diniz ainda comentou que o Flu soube sofrer, mesmo vindo de duas derrotas seguidas: "É um time que soube sofrer. Estávamos três jogos sem vencer. Acho que a vitória vai repercutir bem no elenco porque sabemos como foi difícil. É muito trabalho, e os jogadores sabem que a gente precisa trabalhar cada vez mais para fazer um bom campeonato”.

O técnico falou sobre a atuação do estreante Guilherme e também explicou o motivo da entrada do recém-contratado, que atuou na vaga do atacante Everaldo que não joga mais pelo clube

"Ele jogou comigo assim, a recomposição defensiva dele pesou para ser escalado. Mas estava 50 dias sem jogar, deu a contribuição dele no jogo. Temos a semana toda para imaginar e preparar o time para o clássico contra o Botafogo”.

Inicialmente com três volantes, Diniz abriu mão de um deles no intervalo e colocou o meia armador Daniel, que foi fundamental para vitória.

"A gente mudou com duas linhas de quatro e fizemos uma pressão mais organizada. Isso funcionou muito bem. O Daniel entrou muito bem. É um jogador que eu gosto muito. Ele entrou e fez uma grande partida. A mudança na estratégia funcionou”.

Sobre Pedro, o comandante voltou a frisar que não vai pular etapas: "Evolui dia a dia. Antecipei a volta dele 15 dias. Queremos que ele volte o mais rápido possível, mas não vamos pular etapas. Estamos preparando ele para suportar um jogo de 90 minutos”.

Outras respostas de Diniz

VAR

"VAR e a arbitragem tiraram uma vitória. A gente poderia ter duas vitórias. Hoje se não é ter um juiz firme tirariam outra vitória nossa. Não sou de reclamar, mas o VAR quando é chamado tira pontos nossos. Só estou pontuando”.

Júlio Cesar

"Cometeu um erro que acontece. Tem de se tomar cuidado pois a crítica pode acabar com a carreira. Não se pode recriminar e colocar toda a culpa no goleiro. Eu também errei na estratégia. Mudei e dei certo. O Grêmio não perdeu por causa do erro dele”.