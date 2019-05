Após três rodadas disputadas, Botafogo lidera dois quesitos importantes no Brasileirão

O Botafogo vem fazendo um bom início de Campeonato Brasileiro. Após duas vitórias seguidas, contra Bahia e Fortaleza, o Alvinegro já ocupa a sexta posição . Fora do campo, o clube carioca também tem seus motivos para comemorar. O Glorioso é líder de passes certos, com o zagueiro Gabriel, e também ocupa a primeira posição no percentual de posse de bola, superando os outros 19 times.

O zagueiro do Fogão completou 238 passes em três rodadas, se isolando na liderança. Em segundo, aparece o meia Matheus Henrique, do Grêmio. Logo em seguida, o também meia Caio Henrique, do Fluminense.

📊 Nos passes certos, quem segue na ponta é o Gabriel, do @Botafogo. São 238 em apenas três partidas. pic.twitter.com/N3um1RGoh6 — Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) 7 de maio de 2019

No coletivo, o Botafogo ocupa a primeira posição em posse de bola, com 58%, acima de Fluminense, com 56%, e Corinthians, Internacional e Grêmio empatados com 55%. Com a chegada de Eduardo Barroca para o comando do time, o desempenho melhorou e os resultados começaram a aparecer.

Buscando manter a boa fase, o Alvinegro enfrenta na próxima rodada o Fluminense, no Maracanã. O "Clássico Vovô" acontece neste sábado (11), às 16h (de Brasília).