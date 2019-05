Grêmio e U. Católica duelam em busca da classificação ao mata-mata da Libertadores

Grêmio e Universidad Católica se enfrentam nesta quarta-feira (08), na Arena do Grêmio, às 19h15 (de Brasília). O confronto é válido pela sexta rodada da primeira fase da Copa Libertadores. As equipes fazem parte do Grupo H.

Em seis jogos disputados, o Universidad Católica leva vantagem no confronto. Foram três vitórias do time chileno, dois empates e apenas uma vitória do time gaúcho. A última partida entre as equipes ocorreu dia 04 de abril deste ano, no estádio San Carlos de Apoquindo, pela terceira rodada da Copa Libertadores. O Universidad venceu por 1 a 0. Sáez marcou o gol da vitória.

O trio de arbitragem da partida vem da Argentina. Néstor Pitana comanda a partida. Ele terá como auxiliares Hernán Maidana e Juan Belatti.

Grêmio precisa apenas do empate para avançar na competição

No último treinamento antes da partida, o meia Jean Pyerre com uma proteção no ombro direito, onde tem dores localizadas. Todos os titulares estiveram no gramado durante a parte aberta do treinamento.

Logo, o Grêmio terá força máxima para a decisão. Paulo Victor, Leonardo e Geromel, preservados na derrota para o Fluminense, voltam ao time. Matheus Henrique, suspenso, é a baixa. Além dele, Diego Tardelli é outra ausência nesta quarta por conta de um problema muscular.

Apesar de vir de derrota no Brasileirão, o técnico Renato Gaúcho garantiu que a partida desta quarta será diferente: “O torcedor ficou chateado no domingo, mas volto a repetir, são coisas fáceis de corrigir. O Grêmio tem futebol ofensivo. O torcedor pode ficar tranquilo que vamos voltar a fazer o que fizemos nos 35 minutos (iniciais contra o Fluminense). A história do jogo vai ser totalmente diferente” disse.

A provável escalação é: Paulo Victor; Leonardo, Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Maicon, Jean Pyerre, Alisson, Everton e André.

Universidad Católica precisa da vitória para garantir classificação

Em terceiro lugar no grupo, só a vitória importa para a equipe chilena. No último treino antes da decisão, realizado no CT do Parque Gigante, a comissão técnica decidiu abrir apenas os primeiros 15 minutos da atividade, enquanto os jogadores de linha aqueciam numa roda de bobinho e os goleiros fizeram trabalhos específicos com os preparadores.

A única dúvida na escalação está no ataque. O artilheiro Saéz, recuperado de lesão, foi relacionado para o duelo, mas a tendência é que fique no banco. Em seu lugar, Riascos, com passagens pelo futebol brasileiro, deve iniciar entre os titulares.

O lateral Magnasco falou sobre a partida, que, segundo ele, precisa ser perfeita para conseguir a vitória: “Será preciso fazer uma partida perfeita para sairmos classificados. Sabemos que são fortes aqui, é uma das grandes equipes da América, independentemente do momento que passam. Precisamos mostrar nosso futebol e não podemos vacilar. Eles têm jogadores de categoria que podem desequilibrar a qualquer momento” disse.

A provável escalação é: Matiás Dituro; Magnasco, Lanaro, Kuscevic, Conejo; César Fuentes, Aued, Pinares; Fuenzalida, Riascos (Saéz), Puch.