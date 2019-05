Duelo inédito: Botafogo-PB e Náutico se enfrentam em semifinal da Copa do Nordeste

Botafogo-PB e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Em jogo único, as duas equipes disputam uma vaga na decisão da Copa do Nordeste desta temporada.

Esta é a primeira vez que o time paraibano disputa a fase de semifinal da competição regional. Invicto na Copa do Nordeste, o Botafogo-PB aposta no apoio das arquibancadas para conquistar a classificação para a grande final. Caso seja finalista, o Belo terá a vantagem de jogar a segunda partida da decisão em João Pessoa por ter uma campanha superior aos demais clubes.

Enquanto isso, o Náutico volta a disputar uma vaga na decisão da Copa do Nordeste após 17 anos. Na última vez, o Timbu não conseguiu passar pelo Bahia e adiou o sonho de chegar à final da competição. Nesta temporada, o time pernambucano se apega ao retrospecto fora de casa para surpreender o Botafogo-PB. Pelas quartas de finais, a equipe alvirrubra bateu o Ceará na Arena Castelão, desbancando o favoritismo alvinegro.

Belo e Timbu, pela competição regional, registram 10 confrontos. Até aqui, cada equipe tem 3 vitórias. Apenas em quatro oportunidades houve empate entre Botafogo-PB e Náutico. O último embate pela Copa do Nordeste terminou com vitória pernambucana por 1 a 0.

Mistério e dúvida

Evaristo Piza fechou a última atividade do Botafogo-PB antes da partida desta noite. O treinamento foi realizado no CT da Maravilha do Contorno, na tarde desta quarta-feira (8). O técnico alvinegro não revelou a escalação da equipe que começará jogando, mas não confirmou a presença de Marcos Aurélio no jogo.

O capitão do Belo desfalcou o time paraibano nos últimos dois jogos pelas Série C em virtude de uma lesão muscular. Marcos Aurélio chegou a treinar durante a semana. Porém, após uma conversa com Evaristo Piza, o técnico alvinegro revelou que o meia só entrará em campo se tiver totalmente recuperado.

Diante do mistério de Evaristo Piza sobre a escalação do Botafogo-PB, tudo indica que a equipe entrará em campo com Saulo; Israel, Donato, Lula e Fábio Alves; Rogério, Marcos Vinícius e Marcos Aurélio; Clayton, Dico e Nando. Principal destaque do Belo na temporada, Clayton falou sobre o duelo contra o Náutico.

"A gente sabe o quanto a gente lutou para chegar à semifinal e sabemos a dificuldade do jogo porque a equipe do Náutico é qualificada. Então, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente também tem um time muito, que vem desde o início do ano muito bem. A gente tem tudo para fazer um grande jogo e sair de campo com a vitória".

Retorno, mudança e desfalques

O Náutico também encerrou a preparação para encarar o Botafogo-PB na tarde de ontem. Para o confronto desta noite, o técnico Márcio Goiano não terá à disposição seis jogadores, sendo eles: Diego Silva, Jorge Henrique, Robinho, Josa, Thiago e Danilo Pires. Além do mais, o treinador não sabe se poderá contar com o lateral-esquerdo Assis, que sentiu um incômodo muscular durante um treinamento realizado na última terça-feira.

Hereda, em contrapartida, retorna após um desgaste físico. Outra mudança que deve acontecer no sistema defensivo é a entrada de Rafael Ribeiro no lugar de Suéliton, que vinha sendo titular ao lado de Camutanga na zaga. Caso Assis não esteja à disposição para o jogo, o atacante Matheus Carvalho será improvisado no lado esquerdo da defesa.

Diante dos problemas, Márcio Goiano não escondeu a equipe que deve começar a partida. Assim, o Náutico vai iniciar o jogo com Bruno; Hereda (André Krobel), Rafael Ribeiro, Camutanga e Assis (Matheus Carvalho); Jiménez, Luiz Henrique, Wagninho e Lucas Paraíba; Odilávio e Wallace Pernambucano. O técnico comentou sobre o confronto diante do Botafogo-PB em entrevista coletiva.

"Jogamos no ano passado lá na Paraíba. O time deles manteve um pouco da base, o que é importante. A estrutura continua a mesma de jogo, tem o fator torcedor, embora vamos ter também torcedor lá. É uma final, uma decisão. O mais importante é a gente saber disso".