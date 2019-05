Diretor de Futebol viaja a Medellín e Osorio é "plano A" para assumir Atlético-MG

Ao que tudo indica, Rui Costa, Diretor de Futebol do Clube Atlético-MG, esteve na cidade de Medellín no último final de semana e, aos olhos da imprensa esportiva colombiana, sua presença em terras colombianas pode ter sido para encaminhar a contratação do treinador Juan Carlos Osorio para o clube mineiro.

Rui Costa e Osorio teriam ido juntos ao estádio Atanasio Girardot e acompanharam a vitória por 2 a 1 do Atlético Nacional sobre o Independiente Santa Fe, no último domingo (5), pela 20ª rodada do Campeonato Colombiano.

O treinador, que é nascido na cidade de Santa Rosa de Cabral, na Colômbia, tem passagens pelas seleções do México e Paraguai. No Brasil, “El Profe” - como é conhecido - treinou o São Paulo no ano de 2015. Também passou por grandes clubes como Atlético Nacional, Once Caldas, Puebla (MEX) e Millonarios.

O jornalista Carlos Velez, da Rádio Antena II (COL), garante ter conversado com pessoas muito próximas ao treinador e afirma que, além do Atlético, três equipes colombianas teriam interesse na contratação de Juan Carlos Osorio: Junior Barranquilla, Santa Fe e Independiente Medellín. Haveria, ainda, sondagens da seleção da China. Entretanto, nenhuma dessas possibilidades teria agradado ao técnico.

Há uma boa possibilidade que, se acertadas as partes com o time brasileiro, Juan Osorio seja anunciado como o próximo treinador alvinegro nos próximos dias.