João Paulo enaltece bom início do Botafogo no Brasileirão: "Promissor"

O céu é azul pelos lados do Botafogo. Com duas vitórias e uma derrota em três rodadas do Campeonato Brasileiro, o clube Alvinegro respira aliviado após um terrível início de ano. Em entrevista para a Rádio Tupi, o meia João Paulo analisou enalteceu o bom começo do clube no Brasileirão. São seis pontos conquistados em nove disputados até aqui.

"Promissor. É um comando novo com uma filosofia de trabalho diferente. O mais importante é que estamos adquirindo isso com resultados. Em três jogos são duas vitórias. Isso traz mais confiança e tranquilidade para a sequência. O Barroca fala muito isso de ter o resultado de imediato. É fundamental que a gente tenha uma boa pontuação até a parada da Copa América", disse.

Além de destacar o bom início de competição, o jogador aproveitou para elogiar Eduardo Barroca. O treinador assumiu o Botafogo após a demissão de Zé Ricardo.

"Está todo mundo muito satisfeito e motivado nos treinos e nos jogos. Todos ligados e entrando pilhados para conseguir os três pontos, até mesmo contra o São Paulo onde a gente pecou no último terço de campo. Conseguimos melhorar bem nessas duas partidas em casa. É hora de dar essa boa sequência", concluiu.

O próximo embate do Botafogo é o clássico contra o Fluminense, sábado (11), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. A partida será válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Caso saia de campo vencedor, o Alvinegro pode entrar até no G4 da competição.