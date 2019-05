Contra o Fluminense, Botafogo busca encerrar tabu negativo em clássicos nesta temporada

Vivendo um bom momento, com duas vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Botafogo espera quebrar um tabu que o vem incomodando. Contra o Fluminense, neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, o Glorioso tentará a primeira vitória em clássicos neste ano.

Em 2019, o clube já enfrentou os principais adversários - Flamengo, Vasco e Fluminense - na temporada. Nos três jogos, perdeu uma, contra o Rubro-Negro, e empatou as outras duas, contra o Gigante da Colina e o Tricolor.

Para o próximo clássico, o Botafogo vem em um momento bem diferente do último duelo. Depois de não chegar na fase final do Campeonato Carioca e ser eliminado da Copa do Brasil, o Alvinegro demitiu Zé Ricardo e contratou Eduardo Barroca, dando novos ares ao clube de General Severiano.

O goleiro Gatito Fernández acredita que, com a nova filosofia de trabalho e com valorização da posse de bola, o Glorioso pode sair do Maraca com a vitória.

"O Fluminense vem trabalhando há mais tempo com o Diniz, mas nós já estamos entendendo bem o Barroca. Vamos tentar ficar com a posse de bola, mas ter mais objetivo, buscar o rival, finalizar mais. Estamos no caminho certo. Os dois times vão procurar a posse", concluiu.

A partida contra o Fluminense é válida pela quarta rodada do Brasileirão. Em caso de vitória, o Botafogo pode chegar ao G4 da competição. Atualmente, o time de Barroca tem seis pontos e ocupa a sexta posição na tabela.