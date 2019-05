Gatito projeta encontro com Pedro no Clássico Vovô: "Temos que ter bastante cuidado"

Embalado após as duas vitórias consecutivas dentro de casa, o Botafogo terá uma partida complicada na quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O 'Clássico Vovô' contra o Fluminense, no próximo sábado (11), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pode alavancar mais ainda a moral e a confiança da equipe, em caso de vitória.

Porém, o Tricolor pode ter um reforço importantíssimo no time titular. Além da possível volta de Paulo Henrique Ganso, Fernando Diniz pode ter o atacante Pedro entre os 11 iniciais pela primeira vez desde a grave lesão sofrida no joelho, em agosto do ano passado. Em 2019, o jovem centroavante já tem dois gols marcados em cinco jogos.

Em entrevista coletiva, Gatito Fernández, titular absoluto da meta alvinegra, alertou para o perigo de enfrentar o camisa 9 tricolor e fez questão de rasgar elogios a jovem promessa do futebol brasileiro.

"Jogador com muitos jogos na primeira divisão. Estava artilheiro quando se lesionou. Tem muita qualidade técnica. Assisti a muitos jogos dele. Ele é um jogador muito técnico. Lembro que o Abel Braga (na época, treinador de Pedro no Fluminense) sempre falava muito bem dele. Temos que ter bastante cuidado".

Vale lembrar que Pedro já marcou duas vezes contra o Botafogo, na vitória por 3 a 0 na final da Taça Rio e na derrota por 2 a 1 no Brasileirão. Ambas as partidas foram no ano passado, no período em que Gatito estava lesionado. Na única oportunidade que os dois estiveram em campo, em 2017, o centroavante passou em branco.