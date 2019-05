Cruzeiro recebe Emelec e busca manter 100% de aproveitamento na Libertadores

Pela última rodada do grupo B da Copa Libertadores, o Cruzeiro fechará primeira etapa em duelo diante do Emelec, do Equador, no Estádio Mineirão, nesta quarta-feira (8), às 19h15 (de Brasília).

A Raposa está invicta na competição, com 15 pontos e nenhum gol sofrido. Os comandados de Mano Menezes jogam apenas para consolidar a boa campanha feita até aqui, enquanto aos equatorianos só a vitória interessa. O Emelec tem 6 pontos conquistados e pode ser ultrapassado pelo Deportivo Lara, da Venezuela, caso a equipe vença o Huracán, da Argentina

Como joga

Com a vantagem de decidir os jogos da volta dos confrontos mata-mata em casa, o técnico Mano Menezes fechou o treino , nesta terça-feira (7), na Toca da Raposa. Com muito mistério e sem dar pistas à imprensa, uma coisa é certa: o zagueiro Fabrício Bruno atuará ao lado de Léo, por opção da comissão técnica, já que os cartões amarelos não são zerados para as oitavas de final e Dedé acumula duas advertências.

Fabrício elogiou o trabalho do colega e disse que espera fazer um bom jogo.

"Independente de quem atuasse, a gente estaria bem servido ali na posição. O Léo é um cara que me passa bastante confiança. Isso é o principal de tudo, ter confiança de todos do grupo e se Deus quiser, fazer uma grande partida e conseguir o mais importante, que é o resultado positivo para dar sequência a essa campanha vitoriosa que estamos fazendo na Libertadores", projetou Fabrício Bruno.

Outra mudança deverá ser no ataque. O artilheiro Fred pode ser poupado pelo técnico do time mineiro devido à sequência desgastante de jogos.

Emelec visando a classificação

O elenco equatoriano trabalhou no centro de treinamentos do Atlético-MG, na tarde desta terça-feira (7). O técnico Ismael Recalvo, que fará o segundo jogo à frente do Emelec contra o Cruzeiro, trabalhou jogadas com bola parada com seus atletas.

A equipe vem de uma amarga derrota fora de casa, no último final de semana, para o Olmedo, por 3 a 1. Já são quatro jogos sem vítoria no Campeonato Equatoriano. A comissão técnica busca a reabilitação contra o Cruzeiro para sacramentar uma vaga às oitavas de final e aliviar a pressão sobre os atletas.