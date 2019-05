Fluminense acerta contratação do volante Yuri: “Sensação é a melhor possível”

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira (08) a contratação do volante Yuri. O contrato é de empréstimo até o final do ano. O jogador tem contrato com o Santos até 2021 e participou de 11 jogos neste ano, sem marcar gol.

Fora dos planos de Jorge Sampaoli, técnico do Peixe, Yuri foi um pedido do técnico Fernando Diniz. Os dois trabalharam juntos no Audax, em 2016. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador falou sobre a oportunidade de jogar no Fluminense.

“Sensação é a melhor possível, estou muito feliz. Sempre deixei muito claro essa vontade que eu tinha de voltar a trabalhar com o Diniz, que é uma pessoa que já me ajudou bastante. Agora sou eu quem quero ajudar meus companheiros e o Fluminense. Estou pronto para trabalhar muito e honrar essa camisa gigante” disse.

O novo reforço já fez o primeiro treino nesta quarta-feira. Ele será apresentado na manhã de quinta-feira (09), após o treino no CT Pedro Antônio.